Doğal taş ihracatçıları Kenya’dan yeni ihracat bağlantılarıyla geldi

İZMİR / EKONOMİ

Doğu ve Orta Afrika’nın en büyük ekonomisi Kenya’ya 28 Temmuz – 1 Ağustos 2025 tarihleri arasında Doğal Taş Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Kenya pazarındaki potansiyelin yerinde tespit etti ve bu ülkede faaliyet gösteren ithalatçılarla doğrudan temas kurma olanağı buldu.



Ticaret Bakanlığı’nın 2025 yılında Kenya’yı hedef ülkeler arasına aldığına dikkati çeken EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, EMİB olarak Afrika Kıtasına yönelik ilk sektörel ticaret heyetine imza attıklarını, bu heyet kapsamında Kenya yanında çevre ülkeler Somali, Etiyopya, Güney Sudan, Uganda ve Tanzanya’dan gelen doğal taş ithalatçılarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.



Üçüncü ülkeleri aradan çıkardık



Bugüne kadar Kenya’ya doğal taş ihracatını İngiltere, Portekiz, Fransa gibi üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Kenya, doğal taş sektörü açısından önemli bir potansiyele sahip. Görünürdeki istatistiklerde üst sıralarda yer almasa da gerçekte bölgedeki en büyük pazarlardan birisi konumunda. Sektörel ticaret heyeti organizasyonumuzda bölgede güçlü bir iletişim ağına sahip olan Karibu firmasıyla iş birliği yaptık. Ticaret Bakanlığımızın onayıyla düzenlenen heyet kapsamında, ikili iş görüşmeleri Nairobi Serena Otelinde organize edildi. Katılımcı firmalarımız bu sayede Kenya’daki ithalatçılarla birebir görüşme imkânı buldu. Afrika kıtasında öne çıkan pazar trendlerini yerinde gözlemleyerek, bu pazara uygun ürünler ve talepler hakkında değerli bilgiler edindik. Heyetin ilk gününde Natural Stone Kenya, Stone Arts ve Tile & Carpet Centre firmalarına ziyaretler yaptık” diye konuştu.



Kenya ve çevre ülkelerden gelen 48 sektör temsilcisiyle 10 doğal taş ihracatçısı Türk firmalarının 232 ikili iş görüşmesi yaptıklarının altını çizen Alimoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Katılımcı firmalarımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda firmalarımız, bu görüşmelerin yaklaşık yüzde 30’unun kısa veya orta vadede olumlu sonuçlanabileceğini beyan ettiler. Bu oran ilk kez gidilen bir pazarda çok iyi bir sonuç. İhracatçılarımızın beklentilerinin karşılık bulmasını diliyoruz.”