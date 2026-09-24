Doğal taşta Türkiye lideri Denizli, Marmomac’ta dünya vitrininde

DENİZLİ / EKONOMİ

Doğal taş sektörünün küresel ölçekteki en önemli ticaret ve buluşma platformlarından Marmomac, 60’ıncı kez İtalya’nın Verona kentinde kapılarını açarken, Türkiye fuarda 142 firmayla yer aldı. Türkiye’nin doğal taş ihracatındaki güçlü merkezlerinden Denizli ise 26 firmayla fuardaki ağırlığını ortaya koydu. Türkiye’den katılan firmaların yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Denizlili firmalar, ürün ve tasarımlarını uluslararası alıcılarla buluştururken, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) de sektörün uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla fuardaki çalışmalarını sürdürdü.

“Denizli doğal taşta katma değerli üretimin Türkiye’deki en güçlü merkezlerinden biri”

Denizli doğal taş sektörünün özellikle işlenmiş ürün ihracatındaki güçlü konumuna dikkat çeken Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, “Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2025 yılında yüzde 7,7 artışla 2 milyar dolara ulaştı. Bunun 1,3 milyar dolarlık bölümünü, yani yaklaşık yüzde 65’ini işlenmiş doğal taş oluşturuyor. Denizli’de ise katma değerli üretimin payı çok daha yüksek. 2025 yılında 277 milyon dolara ulaşan doğal taş ihracatımızın 250 milyon doları, başka bir ifadeyle yaklaşık yüzde 90’ı işlenmiş doğal taştan oluştu. Denizli, işlenmiş doğal taş ihracatında Türkiye genelinde lider konumda. Bu tablo, şehrimizin yalnızca doğal taş rezervleriyle değil; tasarım, teknoloji, işleme kabiliyeti ve katma değerli üretim gücüyle de öne çıktığını gösteriyor” dedi.

2026 yılı ihracat verilerinin sektör açısından olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Uğurlu, “2026 yılının ilk sekiz ayında işlenmiş doğal taş ihracatımız yüzde 10, blok mermer ihracatımız ise yüzde 7 arttı. Denizli’den bugün 120 farklı ülkeye doğal taş ihracatı gerçekleştiriyoruz. Marmomac’ın firmalarımız açısından yeni iş bağlantılarına ve ihracat fırsatlarına vesile olacağına inanıyorum. Fuar boyunca Denizli’mizi ve ülkemizi temsil eden 26 firmamıza başarılı ve verimli bir fuar diliyorum” ifadelerini kullandı.