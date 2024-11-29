Doğan Ersöz Ödülleri sahiplerini buldu

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş dünyasının başarılı isimlerini ödüllendirdi. BUSİAD Doğan Ersöz Ödülü Oya Coşkunöz Aktaş’ın olurken, BUSİAD Özel Başarı Ödülü Sencer Solakoğlu’na, BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş.’ye, BUSİAD Meslek Ödülü Atilla Parlamış ile Sinan Baykal’a, BUSİAD Eğitim Ödülü Mehmet Zorlu Vakfı’na, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü ise BUSADER Federasyonu’na verildi. Aktaş’a ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Marsifed Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Eski Başkanları Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkan ile BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar verdi. Oya Coşkonöz Aktaş yaptığı konuşmada, “24 yıl önce bu ödülü kurucumuz babam Kemal Coşkunöz almıştı. İkinci kuşak olarak bugün burada olabiliyorsak, kurumsallaşmanın sağlam temeller üzerinde çalışmasıdır” dedi. Ailesine ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Aktaş, “Büyük başarılar yalnızca bir kişinin değil, birlikte hareket eden bir topluluğun, geleceğe umutla bakması sonucu yenilikçi yaklaşımı ve başarısıdır” dedi.

Törenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Dünyamız hem siyasi hem ekonomik hem teknolojik hem de var oluşsal anlamda kritik bir dönemde” diyerek, “Tüm karar alıcılar ve biz iş insanları, bu değişen dünyamızdaki gelişmeleri mutlaka çok iyi okuyup geleceğe yönelik yol haritalarımızı zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamalı, belirleyeceğimiz hedefler ve planlar çerçevesinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz” dedi.

Türkiye’nin ikinci yüzyılının Bursa’dan başlayarak yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmiş bir yüzyıl olması için BUSİAD olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını da kaydeden Küçükkayalar, “Bursa’mız için yeni bir hikâye yazmanın vakti gelmiştir. Burada da görev kentimizin tüm paydaşlarına yani iş insanlarımıza, çalışanlarımıza, yerel yöneticilerimize, meclisteki temsilcilerimize, basınımıza kısacası tüm Bursalılara düşüyor. Biliyoruz ki bizim Bursa olarak her türlü gücümüz ve kaynağımız mevcut. Yeter ki birbirimize inanalım, güvenelim, bir ve birlik olalım, konuşalım ve geleceğe hep birlikte umutla bakalım” dedi.

“Kentimizin yaşanabilir olması da Bursanın planlanmasının, Bursamızın topyekûn kalkınmasını sağlayacak şekilde; tüm ilçelerin birlikte düşünülüp ele alınarak, sosyo-ekonomik dengesizliği de giderecek şekilde politikalar geliştirilerek, bütün ilçelerin orantılı gelişimi üzerine kurgulanmasına bağlıdır” diyen Küçükkayalar, “Tüm değişimin paradigmamızı değiştirmekten geçtiğini biliyoruz. Kolay değil ama buna da mecbur olduğumuzu görüyoruz. Türkiye’nin yeni yüzyılında öncü olmak için zihinlerde başlayacak değişimle hayallerimizdeki Bursa’ya yaklaşmak, hayal olmaktan neden çıkmasın?” ifadesini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise Nilüfer’in ciddi bir baskı altında olduğunu, cazibe alanı olan Nilüfer’de yeni konut talebi sürdüğünü ve bunun da tarım alanlarını tehdit ettiğini kaydetti. Özdemir, iş insanlarından bir de talepte bulundu. Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin 5 yıl içinde 25 kreş açmayı planladığını ve bu konuda iş insanlarından destek beklediğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise Bursa’nın yaşanabilir bir kent olması için elbirliği ile çalışılacağını söyledi.