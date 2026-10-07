ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 29.’SU düzenlenen “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. “Doğan Ersöz Ödülü” Valeo Türkiye’ye, “BUSİAD Özel Başarı Ödülü” Çetin Ceylan’a, “Kültür, Sanat ve Spora Destek Ödülü” Prof. Dr. Derya & Prof. Dr. Mustafa Şahin çiftine verilirken, “Meslek Ödülü” Ahmet Özenalp ve Ferit Karslıoğlu’na, “Sosyal Sorumluluk Ödülü” LÖDER’e, “Eğitime Destek Ödülü”nü ise Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) aldı. Törende konuşan BUSİAD Başkanı Fatih Tuncer Hatunoğlu, “Bursa iş dünyasına 48 yıldır hizmet veren bir derneğiz. Kurucularımızın öncülüğünde bugünlere geldik. Oldukça etkin çalışmalar yapan; Bursa sanayisine ve iş dünyasına değer katan bir dernek olarak bu başarıları ödüllendirerek taçlandırmak istiyoruz” dedi.

“En büyük ihtiyacımız umudumuzu kaybetmemektir”

Başkan Hatunoğlu, “Gelişmeler, bildiğimiz ekonomik kalkınma tablosunu yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Tüm bu nedenlerle BUSİAD olarak yıllardır üçlü dönüşümden söz ediyoruz: Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve belki de bunların en önemlisi toplumsal dönüşüm. Geleceğin dünyasını yalnızca teknolojiyi geliştirerek kuramayız. Üretim ve enerji kullanım biçimlerimizi değiştirmeli, dijital yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz. Ancak aynı zamanda insana, eğitime, fırsat eşitliğine, yaratıcılığa ve toplumsal dayanışmaya bakışımızı da değiştirmemiz gerekiyor” dedi. BUSİAD’ı yalnızca sanayicilerin ve iş insanlarının bir araya geldiği bir yapı olarak görmediklerine ifade eden Hatunoğlu, “Bursa’nın ve Türkiye’nin geleceği üzerine düşünen, fikir ve bilgi üreten ve bunları toplumla paylaşan bir kurum olmayı önemsiyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız çalışmaların arkasında aynı soru var: ‘Daha iyi bir gelecek için bugün ne yapabiliriz?’ Bu anlayışın merkezinde insan bulunuyor” diye konuştu.

“Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır”

Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini başka kentlerde ya da başka ülkelerde aramak yerine Bursa’da yaşamayı istemelerini önemsediklerini dile getiren Hatunoğlu, “Bursa yoksa sanayici ya da iş insanı olarak elde ettiğimiz başarıların da tek başına yeterli olmayacağını biliyoruz. Dönüşümden söz ederken kendi içimizde dönüşümü de gerçekleştirmeliyiz. Genç BUSİAD bunun güzel örneklerinden biri. Gençlerimize yalnızca söz vermiyor, yetki ve sorumluluk da veriyoruz. Onların sivil toplum içerisinde deneyim kazanmalarını ve topluma değer katmalarını önemsiyoruz. Dünyanın böylesine hızlı değiştiği bir dönemde en büyük ihtiyacımız, gerçeklerle yüzleşirken umudumuzu kaybetmemektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünü bir kez daha anmak istiyorum: ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır’ BUSİAD ailesi olarak biz onlardan değiliz” dedi.

“Ödüller sahiplerini buldu”

Gecede Doğan Ersöz Ödülü Valeo Türkiye’ye, BUSİAD Özel Başarı Ödülü Çetin Ceylan’a verildi. Kültür, Sanat ve Spora Destek Ödülü Prof. Dr. Derya & Prof. Dr. Mustafa Şahin çiftinin olurken, Meslek Ödülü Ahmet Özenalp ve Ferit Karslıoğlu'na takdim edildi. Sosyal Sorumluluk Ödülü LÖDER’e verilirken, Eğitime Destek Ödülü'nün sahibi ise Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) oldu. Doğan Ersöz Ödülü’nü Valeo Türkiye adına alan Valeo CEO’su Tuna Arıncı, “Ben bu ödülü; fabrikalarımızda hat başında çalışan, Ar-Ge laboratuvarlarımızda her gün ter döken, teknoloji üreten, otomotivin geleceğini hayal eden 1.450 kişilik büyük Valeo Türkiye ailesi adına alıyorum. Bursa’dan aldığımız güçle; ülkemiz ve dünya için üretmeye, değer yaratmaya ve geleceğe yön vermeye hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.