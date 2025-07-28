Doğancı Tüneli açıldı, gözler hızlı trende

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da yapımına 2018 yılında başlanan ve Orhaneli ilçesini kent merkezine bağlayan Doğancı Tüneli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 2 bin 344 metre uzunluğundaki tünel sayesinde, Orhaneli-Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikadan 3 dakikaya inecek. Bu sayede yılda 324 milyon lira zaman, 29 milyon lira akaryakıt olmak üzere toplam 353 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca yıllık 1.725 ton karbon salınımı da azaltılmış olacak.

Doğancı Tüneli’nin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’daki ulaşım yatırımlarına da değindi. Bakan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana Bursa’ya 266 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptık. O tarihte Bursa’da tünel yoktu. Bugün 6 adet, toplam 15,5 kilometre uzunluğunda tünel inşa ettik. 2026’da hızlı treni hizmete alacağız. Şehir Hastanesi metrosu da saatte 88 kilometre hızla, günde 4 bin kişiye hizmet verecek. Bu projeyi de 2026 yılında tamamlayacağız. Şu anda yaklaşık 18 projemiz devam ediyor. Bursa'da yakından takip edilen ve gündemde olan bir diğer önemli kara yolu projesi ise İstanbul-Bursa-İzmir otoyolundaki Bursa Çevre Yolu'nun artık yeterli gelmemesi. Buradaki trafik yoğunluğu günlük yüz binleri aşmış durumda. Bu nedenle, Kuzey Çevre Otoyolu projesine başlamış bulunuyoruz. Proje çalışmalarına başlandı ve önümüzdeki dönemde ihale süreci tamamlanarak yapım aşamasına geçilecek. Böylece, İstanbul-İzmir ve Ankara yönünden gelen transit trafiğin önemli bir kısmı bu yeni çevre yoluna yönlendirilecek. Mevcut çevre yolu ise daha çok iç trafiğin kullanımına imkân sağlayacak. Bu süreci de başlatmış olduk” dedi.

Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar yaklaşık 6 kilometrelik bölümde inşaat çalışmalarının tamamlanacağını ve test, elektromekanik, sinyalizasyon süreçlerine geçileceğini kaydetti. Uraloğlu bu kısmın 2026 yılının ortalarında hizmete açılacağını, devam eden hattın tamamını ise 2028 yılına kadar bitirmeyi planladıklarını açıkladı.