Eskişehir/Ekonomi

Kent merkezinin de dahil olduğu mücavir alan sınırları içerisinden günlük yaklaşık 900 ton evsel atığın toplandığı tesiste, atıklar organik, inorganik ve geri dönüştürülebilir olarak ayrıştırılıyor. Özellikle organik atıklar, çürütücü tanklarda işlenerek biyogaz üretimi sağlanıyor. Elde edilen biyogaz ile on binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor.

Enerji üretimi sürecinin ardından oluşan bakiye atıklar, çevreye zarar vermemesi amacıyla düzenli depolama tesislerinde güvenli şekilde depolanıyor. Bu çerçevede, mevcutta kullanılan Lot 1 alanının dolmasıyla birlikte, 2 milyon 919 bin metreküp hacmindeki ve 12 yıl kullanım ömrüne sahip Lot 2 tesisinin de yakın zamanda devreye alınacağı bildirildi.

Üretilen elektrik enerjisi ise mevzuat gereği doğrudan dağıtım şirketinin hattına verilerek şehrin enerji altyapısına katkı sağlıyor.

Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı yaratıyoruz

Hem çevreyi koruyan hem de yenilenebilir enerji üreten bu tesisin Eskişehir için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Ünlüce, “Bu güzel şehir gelecek kuşaklara bırakacağımız en önemli miras. Bizler yarınlara daha yaşanabilir bir kent bırakmak için kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Biz bu yatırımla bir taraftan atıklarımızı dönüştürüyor bir taraftan da temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı yaratıyoruz. Bu sayede hem düzenli depolama alanlarının ömrünü uzatıyor hem de karbon salımını azaltıyoruz. Bir kere daha söylemek istiyorum ki; geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak istiyorsak mutlaka kaynaklarımızı daha verimli hale kullanmalı ve atıklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Doğaya yük değil, değer katmalıyız. Şu anda da tesisimizin içindeki seradayız. Bu güzel tesisin en önemli yanlarından bir tanesi de motorların çalışmasıyla birlikte doğan ısının burada, seralarda kullanılıyor olması. Gördüğünüz gibi bu serada üretilen rengârenk çiçeklerimiz şehrimizin bulvarlarını, caddelerini, refüjlerini en güzel yerlerini süslüyor. Sevgiyle, emekle, özenle, hep birlikle Eskişehir.” dedi.

Ziyaret sırasında Başkan Ünlüce’ye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Aytaç Ünverdi, Atık Yönetimi Şube Müdürü Merve Sayılır ile ITC Tesis Müdürü Arif Aydın da eşlik etti.