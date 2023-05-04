Doğru: IPARD ile Adana’da tarımsal sanayi yatırımının önü açılmıştır

ADANA - Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun yürüttüğü IPARD destekleriyle ilgili açıklama yapan Doğru, Adana’nın da sisteme dahil edilmesi için uzun zamandır çaba gösterdiklerini belirtti. Doğru, ”Alınan bu kararla bölgemizde tarımsal sanayinin önü açılmıştır. Adana tarımına hayırlı olsun” dedi.



Adana’nın IPARD kapsamına alınmasıyla ovada yetişen birçok ürünün işlenmesinin ve sanayi yatırımlarının artmasının sağlanacağını ifade eden Doğru, “IPARD mali destekleri, karşılıksız olmakla birlikte şartlı ve mükellefiyetli. Destekleme kararı alındıktan sonra imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara uyulması durumunda destekler karşılıksız, yani geri ödemesiz olarak verilmektedir. Makine-Ekipman, Yapım İşleri, Hizmet Alımı ve Görünürlük Harcamaları kalemleri altında 4 grup harcama desteklenmektedir" diye konuştu.



Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana'nın IPARD destekleri kapsasmına alınması ile ‘polikültür’ tarımın yapıldığı ovada yetişen birçok ürünün işleneceği sanayi tesislerinin kurulmasının önünün açılacağına dikkati çekti.