Doğru lokasyondaki gayrimenkuller birçok yatırımcı için fırsat niteliğinde

Gayrimenkul sektöründe alım, satım ve kiralama hizmetleri verdiklerini belirten Bekiroğlu, MAPTAŞ’ı farklılaştıran en önemli unsurlardan birinin perakende ve aktif ticaret geçmişi olduğunu söyledi. Kurumsal markalarla bu sayede daha hızlı iletişim kurabildiklerini ifade eden Bekiroğlu, “Birçok perakende markasının şehirde ya da caddede ihtiyacı varsa, onların neye ihtiyaç duyduğunu önceden analiz ediyor, bölgedeki verileri sürekli güncel tutuyoruz” diye konuştu.

Trabzon’da nitelikli ticari gayrimenkule talep artıyor

Trabzon’da özellikle şehir merkezi ve gelişen bölgelerde nitelikli ticari gayrimenkule yoğun talep olduğunu dile getiren Bekiroğlu, Ortahisar’ın yanı sıra Yomra, Kaşüstü, Yalıncak, Çimenli hattı ile Akçaabat’ın öne çıktığını söyledi. Eski yapı stokunun birçok bölgede sorun oluşturduğunu belirten Bekiroğlu, “Birçok ilçenin merkezi eski. Yeni yapı, deprem yönetmeliği ve yangın yönetmeliği açısından ayrışabilecek ticari gayrimenkul ihtiyacı var ancak bu talep her yerde sağlıklı karşılanamıyor” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşümün Trabzon’un en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, “Vatandaşın can güvenliğini, mal güvenliğini ve sermaye güvenliğini birlikte koruyacak bir model geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu konuda henüz istenilen altyapı oluşturulabilmiş değil” dedi.

Trabzon’un doğu aksındaki gelişim dikkat çekici

Şehirlerin genel olarak batıya doğru büyüdüğünü ancak Trabzon’da son yıllarda doğu hattında önemli bir gelişim yaşandığını anlatan Bekiroğlu, Yomra, Yalıncak ve Kaşüstü bölgesinin yatırım çekmesinde önemli faktörlerin bulunduğunu söyledi.

Novotel, Cevahir AVM ve Dünya Ticaret Merkezi gibi yatırımların bölgenin gelişimine katkı sağladığını ifade eden Bekiroğlu, havalimanına yakınlığın ve yabancı turist ilgisinin de konut, otel ve ticari gayrimenkul yatırımlarını desteklediğini kaydetti.

Faiz düşmezse konut sektöründe ciddi sorun yaşanır

Sektörün en büyük problemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu belirten Bekiroğlu, yüksek faizlerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorladığını söyledi. Bürokratik süreçlerin de maliyetleri artırdığını ifade eden Bekiroğlu, “Yapı ruhsatı alırken yaşanan sorunlar ve süreçlerin uzunluğu bu süreçte hammadde, işçilik ve finansman maliyetleri değişiyor. Sektör oyuncuları ciddi anlamda etkileniyor” dedi.

Faiz oranlarının düşmesinin sektör açısından kritik olduğunu vurgulayan Bekiroğlu, “Faiz oranları düşmezse konut tarafında çok ciddi sorunlar yaşayacağız. Buna paralel üretici tarafında da büyük sıkıntılar oluşacak” ifadelerini kullandı. Bekiroğlu, Türkiye’de gayrimenkul fiyatlarının bazı bölgelerde Avrupa ile kıyaslandığında hâlâ ulaşılabilir seviyede olduğunu belirterek, “İstanbul’u, Ankara ve İzmir’in bazı bölgelerini ayrı tutarsak, hâlâ 100 bin euro ile 150 bin Euro seviyesinde standart bir 3+1 daire alınabilen bir piyasa var. Avrupa’da bu mümkün değil” diye konuştu.

Samsun, Ordu ve Rize yatırımlarda öne çıkıyor

Doğu Karadeniz’de turizm, lojistik ve ulaşım yatırımlarının gayrimenkul piyasasına etkisini değerlendiren Bekiroğlu, bölgedeki bazı illerin yatırım açısından daha hızlı ayrıştığını söyledi. Trabzon’un lojistik yatırımlardan yeterince pay alamadığını belirten Bekiroğlu, Rize’deki lojistik yatırımların kente önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Ordu’nun yeni ulaşım bağlantıları ve turizm yatırımlarıyla geliştiğini söyleyen Bekiroğlu, Samsun’un da stratejik konumu ve son dönemde oluşan şehir algısıyla öne çıktığını kaydetti. Bekiroğlu, “Eskiden birçok kişi gayrimenkul yatırımında Trabzon’u önceliklendirirken, bugün bölgede yatırım düşünenlerin Samsun’u da ilk sıralarda değerlendirdiğini düşünüyorum” dedi.

İyi proje sadece parayla değil, doğru çevreyle satılır

Bir gayrimenkul projesinin başarısında yatırımcının sosyal çevresi ve bölgedeki itibarı kadar projenin doğru planlanmasının da önemli olduğunu belirten Bekiroğlu, “Çok sermayesi olan herkes prestijli proje yapıp satabilir diye bir şey yok. Sosyal çevresi güçlü olan, bölgeyi bilen yatırımcılar çok daha başarılı sonuçlar alabiliyor” diye konuştu.

Projelerde yatırımcı seçiminde yalnızca finansal güce bakmadıklarını ifade eden Bekiroğlu, “Biz önce yatırımcıyı dinliyoruz. Ne tür yatırım yapmak istediğini, beklentisini, bütçesini ve bölgeyle olan ilişkisini değerlendiriyoruz. Bizim için sadece para kazanmak değil, doğru yatırım zemini oluşturmak önemli” dedi.

Emlak ofisleri gelecekte müşavirlik yapmalı

Gayrimenkul sektörünün geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekiroğlu, emlak ofislerinin daha yetkin ve sorumluluk sahibi yapılara dönüşmesi gerektiğini söyledi. “Emlak ofislerinin gelecekte emlak müşavirliği firmalarına dönüşmesini arzu ediyorum” diyen Bekiroğlu, gayrimenkul satışlarında teknik inceleme ve değerleme süreçlerinin daha güçlü olması gerektiğini belirtti.

Bekiroğlu, “Bir gayrimenkulün sadece tapusuna ve yapı kullanma belgesine bakarak satış yapmak yeterli değil. Projeye aykırılık, teknik sorunlar veya değer kaybı gibi konuların önceden tespit edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gelecekte emlak müşavirliği firmalarında mühendis, harita kadastro uzmanı ve değerleme uzmanı gibi profesyonellerin yer alması gerektiğini savunan Bekiroğlu, “Biz emeğimizin karşılığını alırken hem vatandaşın hem de sektörün mağdur olmayacağı bir sistem kurulmasını istiyoruz” dedi.