Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı, Adana’yı küresel aktör yapacak

Eray ŞEN / ADANA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, geçtiğimiz günlerde tahsisi onaylanan Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, Yumurtalık ilçesine yapılacak yatırımla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hızlı bir şekilde yol haritası çıkaracağını söyledi.

Proje ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Vali Köşger, Adana Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın uluslararası bir devlet projesi olduğuna dikkat çekti. Yatırımın sadece Türkiye açısından değil, Ortadoğu ve dünya ticareti açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Köşger, bu projenin, Basra Körfezi’ni Akdeniz’e bağlayan yeni bir ticaret rotası özelliği taşıdığını kaydetti. Ortadoğu’daki mevcut ticaret rotası üzerindeki Süveyş Kanalı’nda zaman zaman sorunlar yaşandığını hatırlatan Köşger, bu nedenle alternatif ulaşım güzergahları arandığını anlatarak, “Basra Körfezi’nden Akdeniz’e ulaşan yeni bir alternatif ulaşım aksının önemli noktalarından birisini de Adana oluşturuyor. Buna göre; Basra Körfezi’nden demiryolu ve karayolu ile Adana Yumurtalık’a gelecek yükler, buradan Akdeniz üzerinden diğer bölgelere ulaştırılacak” dedi. Vali Köşger, Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı’nın, Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin işbirliğiyle 2028’de devreye girmesi hedeflenen ‘Kalkınma Yolu Projesi’ ile bağlantılı olarak bölgesel ve küresel ticarette önemli bir işlev yerine getireceğini bildirdi. Proje ile Adana’nın dünya ticaretinde üstleneceği rol açısından önemli bir konuma geleceğini ifade eden Vali Köşger, “Adana’nın adı uluslararası alanda daha fazla duyulacak” ifadesini kullandı.

“9 milyon TEU elleçleme kapasitesine sahip”

Yapılacak yatırımın kapasitesi hakkında da bilgi veren Köşger, Türkiye’deki tüm limanlarda elleçlenen konteynır miktarının 12.7 milyon TEU olduğunu, Adana Doğu Akdeniz Konteynır Limanı’nın ise 9 milyon TEU kapasite ile ülke toplamına yakın bir kapasitede hizmet vereceğini belirtti.

Gelinen aşamada projenin ÇED sürecinin başladığını ve en kısa zamanda hayata geçirileceğini aktaran Vali Köşger, “Şu anda yer tahsisi gerçekleşti ve 6 Ağustos’ta ÇED toplantısı yapılacak. Bundan sonra limanla ilgili çalışmalar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek. İlk aşamayı oluşturan ÇED raporunun alınması ve tahsisin yapılmasının ardından saha uygulanma haritası hazırlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı projenin en hızlı şekilde yapılması için yol haritası çıkartacak” diye konuştu.

Yatırım tutarı 830 milyon lira

Adana’da Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve Kimya OSB gibi devasa yatırımların yapılacağı Ceyhan-Yumurtalık bölgesinde hayata geçirilecek Doğu Akdeniz Ana Konteynır Limanı 830 milyon lira tutarında bir yatırım olacak. Liman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarıyla yapılacak.