Doğu Akdeniz’de savunma sanayi işbirliği

ADANA/EKONOMİ

Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği (DASSAD) öncülüğünde "Adana-Mersin-Osmaniye Buluşma Toplantısı" gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğindeki toplantıda savunma sanayinde ortak üretim, kümelenme modeli ve yeni yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

Toplantıya Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Devrim Murat Aksoy, DASSAD Başkanı Hakan Kayacı, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Caner Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye'den çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı. Toplantıda, savunma sanayinde bölgesel iş birliklerinin güçlendirilmesi, kümelenme modelinin geliştirilmesi, tedarik zincirinin genişletilmesi ve Doğu Akdeniz'in savunma sanayi üretim üssüne dönüştürülmesine yönelik hedefler ele alındı.

Kayacı: Savunma sanayinde bölgesel kümelenme zorunlu

Toplantının açılış konuşmasını yapan DASSAD Başkanı Hakan Kayacı, Savunma Sanayii Başkanlığının son yıllarda kümelenme çalışmalarına büyük önem verdiğini belirterek, Türkiye genelindeki savunma sanayi ekosisteminin artık yalnızca Ankara ve İstanbul merkezli değil, bölgesel yapılanmalarla büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'de faaliyet gösteren kümelenme yapılarının Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ortak hareket etmeye başladığını ifade eden Kayacı, yeni kümelenmeler yerine mevcut bölgesel yapılanmaların güçlendirilmesinin öncelik haline geldiğini dile getirdi. Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesinin yaklaşık iki buçuk yıl önce kurulduğunu hatırlatan Kayacı, bugün gelinen noktada Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ı kapsayan güçlü bir bölgesel yapılanma oluşturduklarını kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanlığının bölgesel kalkınmayı önceleyen yaklaşımı doğrultusunda Doğu Akdeniz'in önemli bir üretim merkezi haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Kayacı, şunları kaydetti; “Artık savunma sanayi yalnızca Ankara ve İstanbul'dan ibaret değil. Savunma Sanayii Başkanlığı, üretimin Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmasını hedefliyor. Biz de Doğu Akdeniz'de güçlü bir kümelenme oluşturarak bu hedefin önemli bir parçası haline gelmek istiyoruz. Bölgemizde yer alan firmaların savunma sanayi ekosistemine daha etkin şekilde dahil olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz'de kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Kayacı, Savunma Sanayii Başkanı başta olmak üzere başkan yardımcıları, daire başkanları ve vakıf şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir "Savunma Sanayi Şehir Buluşmaları" programının düzenlenmesinin gündemde olduğunu bildirdi.

Oda başkanlarından destek mesajları

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türk savunma sanayisinin son yıllarda ortaya koyduğu başarıların dünya çapında dikkat çektiğini, yerlilik ve millilik oranının yüzde 20 seviyelerinden yüzde 80’in üzerine çıktığını hatırlattı. Bunun önemli bir dönüşümün göstergesi olduğunu vurgulayan Kıvanç, şöyle devam etti:

“Savunma sanayinde tek başına büyümek mümkün değildir. Bu sektör; iş birliği, uzmanlaşma ve güçlü bir ekosistem gerektirir. Adana ve Mersin’in sahip olduğu üretim altyapısı, sanayi kültürü ve lojistik avantajlar değerlendirildiğinde Doğu Akdeniz bölgesi, Türkiye’nin yeni savunma sanayi merkezlerinden biri olmaya adaydır. DASSAD çatısı altında oluşan bu sinerjinin, bölgemizdeki firmaların savunma sanayine entegrasyonunu hızlandıracağına inanıyorum.”

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise konuşmasında Adana, Mersin ve Osmaniye’nin ekonomik ve sosyal açıdan birbirini tamamlayan şehirler olduğunu belirterek bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekti.

OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy da kümelenme çalışmalarının sanayi ve teknoloji alanında önemli sonuçlar ortaya çıkardığını anlattı.