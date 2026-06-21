Doğu Karadeniz'de turizm sezonu buruk başladı

Mayıs aylarının normal şartlarda bölgede Orta Doğu kaynaklı turizm hareketliliğinin başladığı dönem olduğunu ifade eden Eraslan, bu yıl ise beklenen talebin oluşmadığını kaydetti. Eraslan, "Bu savaş ortamı ve kapanan hava koridorları sektörü etkiledi. Yaklaşık 4-5 ayımızı heba etti. Normalde mayıs ayında başlaması gereken hareketliliği göremedik" dedi.

Özellikle İran pazarında ciddi bir daralma yaşandığını belirten Eraslan, "İran Büyükelçiliği'nin açıkladığı rakamlara göre Türkiye'ye yılda yaklaşık 20 bin İranlı gelirken, mart ayında gelen olmadı. Tamamen kesildi, bir kişi bile gelmedi" diye konuştu.

Sahadaki durumun açıklanan bazı istatistiklerle örtüşmediğini savunan Eraslan, turizmde gerçek tablonun otellerin doluluk oranlarında görülebileceğini belirterek, "Biz otel işletiyoruz ve değişimi doğrudan hissediyoruz. Bölgedeki otellerin doluluk oranları turizmin gerçek durumunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'dan gelen turist profili artık değişti

Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ve enerji fiyatlarındaki yükselişin de sektörü baskıladığını dile getiren Eraslan, uçak yakıt maliyetlerindeki artışın hem charter hem de tarifeli seferleri etkilediğini söyledi. Eraslan, "Uçak yakıt fiyatları yüzde 121 arttı. Bu durum bölgeye gelen turist sayısını doğrudan etkiliyor" dedi.

Orta Doğu'dan gelen turist profilinin de son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirten Eraslan, bölgeye gelen ziyaretçilerin büyük bölümünün artık yüksek gelir grubundan değil, maaşlı çalışan kesimden oluştuğunu kaydetti. "Orta Doğulu turist denildiğinde akla yüksek gelirli insanlar geliyor ancak bugün gelenlerin önemli bölümü normal çalışanlardan oluşuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde yalnızca ziyaretçi sayısına odaklanılmasının doğru olmadığını vurgulayan Eraslan, sektörün artık kişi başına harcama verilerine yoğunlaşması gerektiğini söyledi. "Sürekli kaç kişinin geldiği konuşuluyor. Ancak bu turistlerin bölgede ne kadar harcama yaptığı yeterince tartışılmıyor. Türkiye'nin turizm gelirlerini artırmasının yolu turist sayısını artırmaktan değil, kişi başına harcamayı yükseltmekten geçiyor" dedi.

Sektörde fiyatlar sabit maliyetler 10 kat arttı

Doğu Karadeniz'in pazar çeşitliliğini artırması gerektiğini savunan Eraslan, doğa sporları, sağlık, gastronomi, kültür ve spor turizmi gibi alanlarda yeni segmentlere yönelmenin önemine dikkat çekti. Bölgenin yalnızca belirli coğrafyalardan gelen turistlere bağımlı kalmasının risk oluşturduğunu belirten Eraslan, "Segment odaklı bir turizm yaklaşımı krizlere karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturabilir" diye konuştu.

Konaklama sektöründe maliyetlerin son yıllarda katlanarak arttığını ifade eden Eraslan, döviz bazlı oda fiyatlarının ise uzun süredir aynı seviyelerde kaldığını belirtti. Eraslan, "Yaklaşık 10 yıldır bölgede oda fiyatları 55 dolar seviyesinde. Buna karşın maliyetlerimiz 6 ila 10 kat arttı. Bu nedenle sektörün sürdürülebilirliği açısından daha yüksek harcama yapan turist profiline ihtiyaç var" dedi.