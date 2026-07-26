Doğu Karadeniz'in ihracatı ilk yarıda yüzde 21 arttı

Doğu Karadeniz, 2026 yılının ilk altı ayında ihracatta güçlü bir büyüme performansı sergiledi. Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 982 milyon 647 bin dolara yükseldi. Bölge ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan fındık, maden ve metaller ile su ürünleri ihracattaki artışa önemli katkı sağlarken, Doğu Karadeniz ürünleri yılın ilk yarısında 121 farklı ülkeye ulaştı. En fazla ihracat ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa'ya gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Artvin, Rize, Trabzon ve Gümüşhane’nin yılın altı aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 982 milyon doları aştığını söyledi. İskender, “ Bölgemizin ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttı” dedi. İhracatta önceki yıla oranla en fazla artışın Trabzon’dan gerçekleştiğini söyleyen Selçuk İskender, en az artışınsa yüzde 33 oranı ile Artvin’den olduğunu söyledi. İskender, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane’den önceki yılın ocak-haziran döneminde 810 milyon 399 bin 647 dolar olan ihracat miktarının, bu sene önceki yıla oranla yüzde 21’lik bir artış kaydederek 982 milyon 647 bin 446 dolar seviyesine yükseldiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“ Bu yılın ilk altı ayında Doğu Karadeniz Bölgemizden gerçekleşen ihracatın; 752 milyon 137 bin doları Trabzon’dan, 111 milyon 87 bin doları Rize’den, 71 milyon 458 bin doları Gümüşhane’den ve 47 milyon 965 bin doları ise Artvin’den gerçekleşmiştir. Bölge illerinden gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre; Trabzon’dan gerçekleştirilen ihracatta yüzde 19, Rize’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 21, Gümüşhane’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 49 ve Artvin’den gerçekleştirilen ihracatta yüzde 33 oranında artış yaşandı “

Sektörlerden fındık, ülkelerden İtalya önde

Açıklamasında bu aynı dönemde Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler hakkında da bilgi veren Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, “ Bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen sektörler ise 521 milyon 71 bin dolar ile Fındık, 142 milyon 792 bin dolar ile Maden ve Metaller, 109 milyon 708 bin dolar ile Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri, 80 milyon 136 bin dolar ile Yaş Meyve Sebze oldu “ dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesinin yılın ilk altı ayında 121 farklı ülkeye ihracat yapıldığını anlatan İskender, şunları söyledi:

“Bölgemizden en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya ve Fransa olmuştur. Bu ülkelerden İtalya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 8, Rusya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 3, Gürcistan’a yapılan ihracatımızda yüzde 18, Almanya’ya yapılan ihracatımızda yüzde 59 ve Fransa’ya yapılan ihracatımızda yüzde 88 artış yaşandığı görülmektedir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, Arjantin, El Salvador, Sudan, Fransız Guyanası, Gambiya, Maldiv Adaları, Guyana, Türkmenistan, Gabon, Barbados ve Hong Kong olmak üzere 12 farklı ülkeye daha ihracat gerçekleştirilmiştir. “