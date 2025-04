Doka, BAUMA 2025’te inşaatın geleceğini sergileyerek dijitalleşmiş çözümler sunacak

Takip Et

Kocaeli

Uluslararası İnşaat, Madencilik Makinaları ve Malzemeleri Fuarı , BAUMA Munich’te , 7 Nisan’da başlayacak. Umdasch Group çatısı altında, Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren Doka, bu dev fuarda 40’tan fazla öncü ve yenilikçi çözümünü sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Toplam 5 bin 300 metrekarelik alanda FN.420 - FN.423 no’lu stantlarda yer alacak olan Doka, kalıp, iskele ve yapı elemanları alanındaki en güncel çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ziyaretçiler fuarda, beton inşaatını geleceğe uygun hale getirmek, şantiyelerde verimliliği ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış yeni teknolojileri, ürünleri ve malzemeleri deneyimleyebilecek.

“Yeni teknolojilerle gerçek değer yaratmaya kararlıyız“

McKinsey’nin 2024 tarihli araştırmasına göre, 2000-2022 yılları arasında imalatta verimlilik yüzde 90, genel ekonomide ise yüzde 50 artarken, inşaatta yılda sadece yüzde 0,4'e denk gelen yüzde 10'luk bir iyileşme görüldü.

Geleceğin dünün yöntemleriyle inşa edilemeyeceğini vurgulayan Doka CEO’su Robert Hauser, “İnşaat sektörü muazzam zorluklarla karşı karşıya. Her şeyden önce üretkenlikteki durgunluğun üstesinden gelmesi gerekiyor. Biz büyük resmin sadece bir parçası olsak da, alanımızda gerçek değer yaratmaya kararlıyız. Yeni teknolojiler ve en önemlisi tüm kalıp sürecinin tutarlı bir şekilde dijitalleştirilmesi yoluyla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Müşterilerimiz için bunu mümkün kılmak bizim tutkumuz olmalı, daha azı değil” dedi.

İklşm değişikliğiyle mücadelede de sektörün sorumluluk alması gerektiğine dikkat çeken ve inşaat sektörünün dünyanın en fazla sera gazı salımı yapan sektörlerinden biri olduğunu belirten Hauser, “CO₂ azaltılmış beton, değişimin temel faktörlerinden biridir ve 2040 yılına kadar net sıfıra ulaşma yönündeki iddialı hedefimiz doğrultusunda daha düşük karbonlu bir inşaat geleceğini desteklemeye kararlıyız. Bu kapsamda akıllı kalıp prototipimizi de böylesine önemli bir fuarda sunmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

Doka, Bauma 2025’te tam dijital kalıp süreci vizyonunu tanıtacak

Doka, inşaat sektörünü geleceğe taşıyacak dönüşüm adımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Genişleyen ürün ve hizmet portföyüyle modası geçmiş inşaat uygulamalarını modernize eden şirket, Bauma Munich 2025’te üretkenliği artırmaya yönelik tasarlanmış yenilikçi çözümlerini sergilemeye hazırlanıyor.

Fuarda, inşaatın bir sonraki çağına yönelik hedeflerini daha güçlü şekilde vurgulayacak olan Doka, tamamen dijitalleştirilmiş kalıp süreci vizyonunu da kamuoyuyla paylaşacak. Hauser, “Bu konudaki odak noktamız, her zaman ve her yerde tüm kalıplama süreci üzerinde benzersiz şeffaflık ve tam kontrol sağlamak için bağlantılı bir platform aracılığıyla kusursuz süreç entegrasyonu sağlamak” dedi.

Akıllı inşaat çözümleriyle yenilikçi adımlar

Fuarda, yarı otomatik kalıp robotları, tamamen dijital kontrollü ürünler ve beton duvar yapımına yönelik yeni çalışma yöntemleri, inşaat sektöründe birçok açıdan yenilik sunuyor. Bu kapsamda Doka’nın dış mekânda konumlandırılan “akıllı inşaat” bölümü, fuar boyunca ziyaretçileri bekliyor olacak.

Fuarda sunacakları yeni çözümlerden bahseden Hauser, “Beton perdelerin inşası için yeni bir yöntem sunuyoruz. Bu ürün LeanForm, tıpkı bir montaj hattı gibi, komple kalıp ünitelerinin bir vinç tarafından yerine kaldırılmadan önce güvenli, kontrollü bir iş istasyonunda monte edilmesini sağlayan merkezi bir ön montaj platformu LeanForm, depolama ve çalışma alanları arasındaki mesafenin kısalması, nakliye ihtiyacının en aza indirilmesi, sahada araştırma ve bekleme sürelerinin kısalması gibi pek çok avantaj getiriyor“ dedi.

Geçen fuarda prototip olarak ilk kez görücüye çıkan DokaXbot Lift ‘in BAUMA 2025 için tamamen yeniden tasarlandıgını belirten Hauser, “Sezgisel zemin seviyesinde kullanım, otomatik ince ayarlar ve zemin düzensizliğini telafi etme özelliklerine sahip olan DokaXbot Lift, artık 5,7 metre yüksekliğe kadar kalıp elemanlarının hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlayarak baş üstü çalışmaları daha güvenli ve verimli hale getiriyor. DokaXbot Lift, açık alanda ve ana salondaki canlı gösterilerin bir parçası olarak sergilenecek” dedi.

Doka, yeni nesil hareket sistemi FormDrive, yüksek katlı ve altyapı inşaatlarında otomatik kalıp çözümlerinin temelini oluşturuyor. Yüksek katlı sergideki bu yeni sistemin kalbi, tırmanma sistemini kaldırmak ve perde kalıbının tüm hareketlerini yönlendirmek için kullanılan mobil bir kontrol ünitesi. Bu, manuel iş yükünü azaltırken aynı zamanda güvenlik ve üretkenliği de artırıyor.

Doka, akıllı ısıtmalı kalıp ve döngüsel ekonomi ile sürdürülebilir inşaat çözümleri sunuyor

Yeni ve daha iklim dostu beton karışımlarının yaygınlaşmasını desteklemek için akıllı bir ısıtmalı kalıp prototipi geliştirdiklerini belirten Hauser, “Bu prototip, hedeflenen ısıtma sayesinde CO₂ azaltılmış betonun gecikmeli mukavemet gelişimini hızlandırarak sahada güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Entegre dijital sensörler, sahadaki performansı daha da optimize etmek için gerçek zamanlı beton izlemeye olanak tanıyor. Bu prototip, araştırma projeleri ve canlı şantiyelerdeki başarılı denemelerin ardından uluslararası fuarda görücüye çıkacak.

Bu teknolojiyle, kalıbın sadece bir destek yapısından daha fazlası olduğunu kanıtlıyoruz. Bu, düşük karbonlu betona geçişte ve şantiyelerin karbonsuzlaştırılmasında önemli bir etken.”

Hauser ayrıca, sürdürülebilirlik ve ekonomik verimliliği bir arada sunduklarını belirterek, “Xlife üst tabaka, tamamen geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir çekirdeğe sahip ilk Doka kalıp tabakası. Özellikle yüksek dayanıklılık ve çoklu yeniden kullanım döngüleri için tasarlanan bu ürün, malzeme tüketimini ve bakım maliyetlerini azaltarak hem finansal hem de çevresel avantajlar sağlıyor. Kullanım ömrünün sonunda, levha tekrar kullanıma sokulmak üzere kapalı döngü sistemine geri gönderiliyor ve burada yeni levha çekirdeklerine dönüştürülüyor” dedi.

Doka, BAUMA 2025’te yeni ürün ve teknolojilerini tanıtıyor

Fuarda yer alacak Doka’nın diğer ürünleri arasında DokaXdek, Safeflex ve XT20 kiriş bulunuyor.

Döşeme kalıbı alanında DokaXdek masa, DokaXdek panel ve DokaXdek frame'den oluşan DokaXdek sistem ailesi fuarda en son yeniliklerle tanıtılacak. Safeflex ise hareketli güvenlik ağı ve Safeflex sistemi ile kiriş döşeme kalıbı için yeni bir güvenlik yükseltmesi sunuyor. Bu sistem hem prekast hem de yerinde beton uygulamalarında stabilite ve güvenlikte yeni standartlar belirliyor.

Doka, verimliliği artırmak amacıyla ürün portföyüne yeni bileşenler ekledi. Bunlar arasında, yüzde 50 daha yüksek yük kapasitesi sunarak yüzde 15’e varan malzeme ve maliyet tasarrufu sağlayan XT20 kiriş bulunuyor. Yeni özelliklere sahip olmasına rağmen, XT20 ekstra sağlam olup, uyumluluktan ödün vermeden bilinen H20 boyutları içinde kalıyor. Ayrıca, yeni Doka Eurex 20 temel zemin desteği, daha yüksek yük taşıma kapasitesini daha düşük ağırlıkla birleştirerek tüm döşeme sistemlerinde daha kolay kullanım ve daha düşük maliyet avantajı sağlıyor.

Doka, ayrıca 2024 yılında monolitik alüminyum kalıp alanında pazar lideri olan Malezya merkezli MFE’yi satın aldı. Bu satın alma ile Doka, BAUMA 2025’te monolitik kalıp teknolojisini ilk kez fuara getiriyor ve modern, yüksek hızlı inşaat üzerindeki etkisini gösteriyor.

Doka ve AT-PAC, verimlilik ve güvenliği artıran yeni iskelesi çözümlerini sergileyecek

Doka, grubun özel iskele markası AT-PAC ile birlikte, inşaat ve endüstriyel müşteriler için verimliliği ve güvenliği artırmaya yönelik yeni iskele çözümlerini BAUMA 2025’te sergileyecek. Fuar alanında ayrılmış özel bir bölümde, Ringlock iskelenin çok yönlülüğünü artıran cephe iskelesi, erişim sistemleri ve genişletilmiş taşıma uygulamalarındaki gelişmeler tanıtılacak. Bu yeni ürün serileri, ziyaretçilere fuar alanının nefes kesici panoramik manzarasını sunan, entegre izleme platformuna sahip 30 metrelik etkileyici bir iskele kulesi ile sergilenecek.

Daha hafif ve çok yönlü taşıma çözümleri

Doka, BAUMA 2025’te en yüksek endüstri standartlarını karşılamak için tasarlanan yeni nesil taşıma sistemlerini sergileyecek. Hauser, “Dünya çapında tanıtımı yapılan yeni DokaXshore, 100 kN ayak yükü kapasitesi ile maksimum verimlilik için tasarlanmış hafif, aletsiz bir taşıma sistemi. Bu yenilikçi sistem, montaj hızı, kullanım kolaylığı ve yüksek güvenlik gerektiren projeler için üretildi” dedi.

Doka Unikit Ağır Yük İskele Sistemi, yüksek yapılar, köprüler, tüneller, enerji santralleri ve endüstriyel şantiyelerdeki başarısını kanıtladı. Hauser, “UniKit, fuarda Doka'nın temel bileşenlerini sergileyeceği iskele kulesi sergisinde ve ürün salonunda sergilenecek. Ayrıca, yakında bu üniversal mühendislik kitinin çok yönlülüğünü artıracak iki büyük yenilik açıklanacak. Bunlar arasında, yerden çok kısa mesafelerde bile 400 kN’a kadar aktarım yapabilen duvara monte bir destek ve her yükseklikte güvenli erişim ile güvenli bir çalışma alanı sağlayan UniKit Ağır Yük İskele Sistemi’nin Ringlock iskele ile tam entegrasyonu yer alacak” diye ekledi.

Doka ve umdasch group, bauma 2025’te inşaatın geleceğini sergileyecek

Ziyaretçiler Doka standında ana şirket Umdasch Group ile birlikte paylaşılan dinamik bir kapalı sergi aracılığıyla sürükleyici bir yolculuğa çıkacaklar. Akıllı inşaata adanmış heyecan verici bir açık alan ve çarpıcı Ringlock iskele kulesi de sergide görülebilecek. 7-13 Nisan tarihleri arasında Münih'te gerçekleştirilecek olan etkinlik boyunca 100'den fazla canlı gösteri 'We Make It Work' temasını hayata geçirecek. Umdasch Group, fuarda her zamankinden daha güçlü bir şekilde yer alacak.

Grup, önde gelen markaları ve uzmanlığı bir araya getirerek yenileme, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi ana temaları tek bir çatı altında birleştiriyor. Ziyaretçiler, bir yapı nesnesinin yaşam döngüsü boyunca entegre çözümler sunan bu bütünsel yaklaşımın inşaatın geleceğini nasıl şekillendirdiğini ilk elden deneyimleyecekler.