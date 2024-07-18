Doka Mühendislik, Türkiye'nin en hafif solar temizlik robotunu üretiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek endüstriyel otomasyon ve hidrolik sistemler konusundaki taleplere projelendirme, mühendislik ve teknik destek hizmeti veren Doka Mühendislik, Güneş Enerji Santralleri (GES) için solar temizlik robotu üretiyor.

İç pazardaki en hafif robotu ürettiklerini açıklayan Doka Mühendislik Genel Müdürü Doğan Kırşan, piyasadaki robotların yaklaşık 64 kg, kendi ürünlerinin ise 26,5 kg ağırlığında olduğu bilgisini paylaştı. Bu sayede temizlik sırasında güneş panellerinin üzerindeki basıncın azaldığına dikkat çeken Kırşan, yerli üretim anlayışıyla fiyat performans açısından da oldukça rekabetçi bir ürün ortaya çıkardıklarını dile getirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunduklarını belirten Kırşan, "GES sektörü son dönemde oldukça ivme kazanmış durumda. Sahada bazen kötü koşullarda dizayn edilmiş santraller ile karşılaşıyoruz. Bu alanlarda büyük makineleri kullanmak yerine hafif olanlar tercih ediliyor. Bu nedenle, küçük ölçekli ve 18 kg ağırlığında bir modelimiz daha var" açıklamasında bulundu.

Müşteri memnuniyeti ve servis hizmetlerinin önemine de değinen Doğan Kırşan, "Herhangi bir problem durumunda makineye bir gün içinde müdahale edebiliyoruz. Eğer yerinde çözemezsek, personel giderken yanında yedek bir makine götürüyor. Bu sayede müşteri, maksimum bir buçuk günlük bir duruşla güneş panellerinin temizliğini gerçekleştirebiliyor” dedi. Güneş panelleri üzerindeki toz, kir ve diğer birikimlerin güneş ışığının panel yüzeyine geçişini engelleyerek verimliliği ve enerji çıkışını azalttığını aktaran Kırşan, “Ürettiğimiz solar temizlik robotları, yüzeyleri etkili bir şekilde temizleyerek paneller tarafından daha fazla güneş ışığının emilmesini sağlar. Böylece enerji üretimi artar” diye konuştu.

“GES temizliği prosedürlerle kontrol altına alınmalı”

Güneş paneli temizliğinin önemine dair açıklamalarda bulunan Doğan Kırşan, enerji maliyetlerinin arttığına dikkat çekerek bu temizliğin panellerin ömrünü uzattığının altını çizdi. Temizliğin verimliliğin yanı sıra güvenlik için de önemli olduğunu vurgulayan Kırşan, “Kirli paneller aşırı ısınmalara sebep oluyor. Bu da bir süre sonra panellerin yüksek sıcaklıklara çıkmasına ve yangın riskine yol açabiliyor. Ayrıca bu alanda ucuz çözümler tercih edenlerin hataları, sektörün genelini etkiledi. 20 yıl ömür biçilen sistemler, kötü dizayn ve konumlandırmalar nedeniyle ilk yılda sorunlar yaşadı. Bu noktada, güvenlik prosedürlerinin oluşturulması ve temizliğin standartize edilmesi önemli" ifadelerini kullandı.