Dökmeci "Üretim hacmini 6 milyon adede çıkardık. ihracatta odaklanıyoruz"

Eskişehir’de beyaz eşya yan sanayisinde faaliyet gösteren Epta Metal ve Kablo Sanayi, 40 yılı aşkın deneyimiyle kompresör motor tahliye ve titreşim boruları ile kabloları sektörün devlerine ulaştırıyor. 1994 yılından bu yana ihracat yapan firma, 7 bin metrekare açık ve 4 bin 900 metrekare kapalı alana sahip tesisinde yıllık 5-6 milyon adet üretim gerçekleştiriyor. Şirket, faaliyet gösterdiği alanda artan maliyet baskısına karşı otomasyon yatırımlarıyla rekabet gücünü artırmayı planlıyor.

Güven Terzioğlu tarafından kurulan ve ikinci kuşak temsilcisi Operasyonlar Yöneticisi İpek Terzioğlu Dökmeci tarafından yönetilen Epta, boru şekillendirme, sert lehimleme kaynağı, kablo üretimi ve gruplama gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Firma, soğutma ve beyaz eşya sektörüne yönelik kompresör motor tahliye ve titreşim borularının yanı sıra otomotiv sektöründe sert lehimleme gerektiren yağ boruları ve özel parçalar da üretiyor.

1994 yılından bu yana dünyanın farklı ülkelerine ihracat yaptıklarını vurgulayan Dökmeci, önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin hedeflerini otomasyon, dijitalleşme ve yeni pazar çeşitliliği üzerine kurguladıklarını söyledi. Farklı sektörlerde ürün gamını genişletmeyi planladıklarını anlatan Dökmeci, “Önümüzdeki 5 yıl içinde, faaliyet gösterdiğimiz sektörde otomasyon ve dijitalleşmeye yatırım yaparak üretim kapasitemizi artırmayı ve dünya çapında yeni müşterilere ulaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte farklı sektörlerde de kendimizi geliştirerek ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı farklı kanallarla daha da güçlendirerek önce Eskişehir’deki ihracatçı firmalar arasında üst sıralarda yer almayı, ardından Türkiye genelinde ilk 500 ihracatçı arasına girmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Eskişehir yan sanayi için avantaj sağlıyor”

Eskişehir’in beyaz eşya üretim üssü olarak konumunu koruduğunu vurgulayan İpek Terzioğlu Dökmeci, şehirdeki büyük üreticilerin yan sanayinin gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Kalifiye iş gücü açısından da şehrin önemli avantajlar barındırdığını ifade eden Dökmeci, Eskişehir’in sunduğu fırsatları etkin şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Dökmeci, şehrin beyaz eşya ekosistemindeki yerini şu sözlerle değerlendirdi: “Eskişehir’de faaliyet gösteren büyük beyaz eşya üreticileri, yan sanayinin gelişimi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu yatırımlar şehrimiz için büyük önem taşımaktadır, ana sanayi kuruluşları yan sanayiyi desteklemekte ve gelişimine katkı sunmaktadır. Biz de bu ekosistem içinde gelişim sağlamış bir firmayız ve şehrimizin sunduğu bu avantajları etkin şekilde değerlendirmekteyiz.”

“Çin rekabeti ve maliyet baskısı otomasyonu zorunlu kılıyor”

Türkiye beyaz eşya sektörünün genel görünümünü de değerlendiren İpek Terzioğlu Dökmeci, sektörün Çin rekabeti ve artan maliyetler nedeniyle dönüşüm yaşadığını ifade etti. Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Türkiye’nin rekabet avantajını koruyabilmesi için katma değerli üretime ağırlık vermesi gerektiğini belirten Dökmeci, sektörün en büyük risk ve fırsatlarını sıraladı. Dökmeci, “Bence sektörün önündeki en büyük risk, maliyet baskısı ve

küresel rekabetin giderek artmasıdır. Bunun yanında hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, enerji maliyetleri ve işçilik artışları firmaları sürekli daha verimli olmaya zorlamaktadır. Verimlilik ve teknoloji yatırımı yapmayan firmaların uzun vadede ayakta kalması zorlaşacaktır. En büyük fırsat ise Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve Avrupa’ya olan stratejik yakınlığıdır. Türkiye, hem teknik bilgi birikimi hem de esnek üretim kabiliyeti açısından ciddi bir avantaja sahiptir” dedi.

“Yan sanayiye stratejik destek şart”

Beyaz eşya sektörünün Türkiye'nin üretim ve ihracat gücünü temsil eden stratejik alanlardan biri olduğunu vurgulayan İpek Terzioğlu Dökmeci, enerji maliyetleri, finansmana erişim ve ihracat desteklerinin artırılması gerektiğini belirtti. Sektörün yapısal desteklere ihtiyaç duyduğunu aktaran Dökmeci, "Enerji maliyetleri, hammaddeye erişim, finansmana ulaşım ve ihracat destekleri konusunda sanayicinin elini güçlendirecek düzenlemeler sektörün uzun vadeli gücünü belirleyecektir. Katma değerli üretimi artıracak Ar-Ge ve otomasyon yatırımlarının daha fazla desteklenmesi, sektörün küresel rekabette konumunu güçlendirecektir. Beyaz eşya sektöründe yan sanayi bugün en çok küresel rekabet gücünü koruyacak desteklere ihtiyaç duymaktadır. Özellikle Türkiye'deki ana sanayi firmalarının, bu dönemde yan sanayiyi koruyacak ve güçlendirecek aksiyonlar alması, sektörün geleceği açısından belirleyici olacaktır” diye konuştu.