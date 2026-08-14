Dominik Cumhuriyeti'nin İzmir Fahri Konsolosluğu açıldı

İzmirli iş insanı Recep Özekinci, Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu oldu. Konak ilçesinde açılan fahri konsolosluğun töreninde konuşan Özekinci, iki ülke arasındaki dostluk, turizm ve ticaret ilişkilerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Dominik Cumhuriyeti'nin İzmir Fahri Konsolosluğu için Alsancak Mahallesi'nde açılış töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanlığı İzmir İl Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci, Güney Afrika Cumhuriyeti İzmir Fahri Başkonsolosu İsmail Tamer Taşkın, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve çok sayıda davetli katıldı. Görevi devralmaktan ve bu sorumluluğu üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Dominik Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci, "Sayın Büyükelçimiz Yeşim Kebapçıoğlu ile yaklaşık iki yıl önce tanıştık. Kendisi engin tecrübeleriyle bize her zaman önderlik etti. Bizler de bu tecrübelerden faydalanarak hem İzmir'e hem de iki ülke arasındaki dostluk, turizm ve ticaret bağlarına katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Törende konuşan Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu ise İzmir'de fahri konsolosluk açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, "Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız ve yeni konsolosumuzun her zaman yanında olacağız. Değerli konsolosumuzu yürekten kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.