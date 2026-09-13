Dominik Cumhuriyeti’nin Yeniden Kuruluş Günü İzmir’de kutlandı

EKONOMİ / İZMİR

Dominik Cumhuriyeti’nin milli günlerinden Yeniden Kuruluş Günü (Día de la Restauración), İzmir’de düzenlenen özel bir resepsiyonla kutlandı. Gecede aynı zamanda Dominik Cumhuriyeti’nin İzmir Fahri Konsolosluğu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi. İzmir Fahri Konsolosu Recep Özekinci, Fahri Konsolosluk görevini yalnızca diplomatik bir sorumluluk olarak görmediğini, aynı zamanda iki ülke arasında yeni köprüler kurmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Özekinci, İzmir ve Ege Bölgesi’nin güçlü ticaret, sanayi, liman, turizm ve girişimcilik potansiyelinin Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Görev süresi boyunca diplomatik ilişkilerin yanı sıra ticaret, yatırım, turizm ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesine, aynı zamanda İzmir ve çevresinde yaşayan Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarının desteklenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

İki ülke halkları arasındaki bağların yalnızca devletlerarası ilişkilerle sınırlı olmadığını vurgulayan Özekinci, Osmanlı coğrafyasından Amerika ve Karayipler’e gerçekleşen göçlerin Dominik Cumhuriyeti’nde de tarihsel ve kültürel izler bıraktığına dikkat çekerek, geçmişten gelen bu insani bağların geleceğe taşınmasının önemini dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti’nin İzmir Fahri Konsolosluğu’nun açılmasıyla birlikte, İzmir ve Ege Bölgesi ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. İzmir’in güçlü liman altyapısı, sanayi ve ihracat kapasitesi ile Ege Bölgesi’nin tarım, turizm ve girişimcilik potansiyelinin, Dominik Cumhuriyeti ile yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının geliştirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturması bekleniyor.

Alam Lora: “İki ülke arasında kalıcı köprü”

İzmir’de Fahri Konsolosluğun açılmasının Dominik Cumhuriyeti açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayan Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, yeni temsilciliğin yalnızca Dominik Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk desteği sunan bir yapı değil, aynı zamanda ekonomik diplomasi, ticaret, yatırım, turizm, eğitim ve kültürel ilişkiler açısından iki ülke arasında kalıcı bir köprü olmasını hedeflediklerini belirtti.

Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti’nin Türk şirketleri için Karayipler ve Amerika kıtasına açılan stratejik bir platform olabileceğine dikkat çekerek, turizm, altyapı, imalat, serbest bölgeler, lojistik, enerji, tarım ve teknoloji alanlarında yeni iş birliği imkanlarının bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda daha fazla Türk vatandaşının Dominik Cumhuriyeti’ni, daha fazla Dominik vatandaşının ise Türkiye’yi ve Ege Bölgesi’ni keşfetmesini istediklerini belirtti.