Don vurdu, kiraz ihracatı yüzde 91 geriledi

İZMİR / EKONOMİ

Geçtiğimiz mart ve nisan aylarında meydana gelen soğuk havalardan en çok etkilenen tarım ürünlerinden biri olan kirazda ihracat geçen seneye göre yüzde 91 azaldı. 2024’te 67 bin ton olan Türkiye’nin kiraz ihracatı, bu yıl 6 bin tonda kaldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, birlik olarak yılın ilk yarısında ihracatlarının yüzde 9 kayıpla 560 milyon dolara düştüğünü dile getirerek, “Gerilemenin ana etkeni zirai don olayı. Özellikle üretiminde dünya birincisi olduğumuz kiraz rekoltesinde zirai don sebebiyle yüzde 90’lara kadar yaşanan kayıp, ihracatımızın azalmasında önemli etki sahibi oldu. Geçen sene 67 bin ton olan kiraz ihracatı bu sezon 6 bin tona geriledi. Artık sezon da sona erdi diyebiliriz. Yaşanan kaybı ihracattaki azalmadan da görebilirsiniz. Allah böyle bir felaketi bir daha üreticimize ve ihracatçımıza yaşatmasın. Gerçekten çok zor bir dönemden geçtik” dedi.

Zirai don nedeniyle yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri işletmelerinin düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kalacaklarına dikkati çeken Uçak, Eximbank’ın zirai don sebebiyle kredi borçlarını ertelemesi için girişimde bulunduklarını belirtti. Uçak, “Umarım yakın zamanda bu girişimlerimiz sonuçlarını verecektir” ifadelerini kullandı.

İhracatın lideri domates ve biber turşuları

Yılın ilk yarısında taze meyve sebze ihracatında domatesin 39 milyon dolarlık ihracatla kirazı geçerek ilk sıraya yükseldiği bilgisini paylaşan Uçak, “Domates ihracatımız yüzde 19 arttı. Kiraz ihracatımız yüzde 57’lik düşüşle 37 milyon dolardan 16 milyon dolara geriledi. Bu ürünleri 14 milyon dolarla hurma, 8,5 milyon dolarla mandalina, 7,6 milyon dolarla şeftali ve nektarin takip etti. Meyve sebze mamulleri ihracatında biber turşuları 69 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. kuru domates ihracatından 58,5 milyon dolar, kornişon turşuları ihracatından da 49 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdık” dedi.

Taze meyve sebzede Rusya, mamulde ABD lider

2025’in ilk yarısında yaş meyve sebze ihracatında Rusya Federasyonu 32 milyon dolarlık taleple liderliğini sürdürdüğünü belirten Uçak, “Almanya’ya 13,5 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 12,5 milyon dolarlık taze meyve sebze ihraç ettik. Meyve sebze mamulleri ihracatında birinci sıradaki ABD’ye 81 milyon dolarlık ihracat yaptık. İkinci sırada 75 milyon dolarla Almanya, üçüncü basamakta 42 milyon dolarla İngiltere yer aldı” şeklinde konuştu.