Döngüsel Ekonomi Haftası bu yıl hibrit olacak

Esra Özarfat

BURSA - DCube Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik şirketinin 4 kadın kurucusundan biri olan Oya Eroğlu, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinin uygulanması odağında farkındalık yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Kooperatif olarak 5 yıldır faaliyet gösteren kuruluşun şirketleştiğini belirten Eroğlu, pandemi döneminde düzenledikleri Döngüsel Ekonomi Haftası ile bu alanda etkin hale geldiklerini ifade etti.

Oya Eroğlu, DCube olarak TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP’nin kurduğu Hedefler için İş Dünyası (B4G) platformu ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) işbirliği ile düzenledikleri Döngüsel Ekonomi Haftası’nın bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceklerini aktardı. 2 gün İstanbul Sanayi Odası, bir gün de TÜSİAD Ankara’nın ev sahipliği yapacağı etkinliğin hibrit olarak 7-8-9 Kasım tarihlerinde yapılacağını belirten Eroğlu, Döngüsel Ekonomi Haftası kapsamında bu alanda ulusal ve uluslararası yetkin konukları ağırlayacaklarını söyledi. Döngüsel ekonominin önemine de işaret eden Oya Eroğlu, sürdürülebilirlik konusunun son yıllarda hızlı bir şekilde dünyanın gündemine girdiğini, yakın bir gelecekte de üretimden ihracata kadar her alanı doğrudan etkileyeceğini, firmaların bu sürece hızlı şekilde hazırlanması ve altyapılarını oluşturması gerektiğini dile getirdi.

Oya Eroğlu aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerinden 8 iş kadını derneğinin kurucu olduğu Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) da yeni başkanı olarak göreve başladı. Eroğlu, yeni dönemle ilgili halihazırda Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çalışmalar yürüten federasyonun Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de aktif olarak yer alması için çalışmalar yürüteceklerini söyledi.