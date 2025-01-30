Dönmez "Bilimle, adaletle şekillenen bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak istiyoruz"

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yapay Zeka araştırma Komisyonu kurulmasının ülkemiz adına büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Ülkemiz için son derece önemli bir adımı hep birlikte atmış bulunuyoruz. Teknolojinin geleceğini şekillendirecek bu süreçte sizlerle birlikte çalışacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum. İnşallah, bu komisyon ülkemize ve milletimize büyük faydalar sağlayacak çalışmalara imza atacaktır” dedi.

Toplumsal dönüşümün önemli unsuru

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı olarak seçilen Dönmez, yapay zekanın sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün en önemli unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Sağlık, eğitim, tarım, enerji ve hukuk gibi pek çok alanda köklü değişimlere yol açacak yapay zeka teknolojileri, fırsatları kadar etik ve sosyal sorumluluklarıyla da dikkatle ele alınmalıdır. Komisyon Türkiye’nin ‘Dijital Türkiye’ vizyonuna ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Komisyonumuz, yapay zekanın veri gizliliği, algoritmik ayrımcılık ve iş gücü dönüşümü gibi kritik konularını ele alacak, bu alandaki düzenleyici çerçeveyi güçlendirerek Türkiye’yi yapay zeka teknolojilerinde küresel bir lider haline getirmek için çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Özel Sektörle yakın iş Birliği içinde olacağız

Dönmez, komisyonun çalışmalarında yalnızca teknolojinin hukuki ve teknik boyutlarının değil, toplumsal beklentilerin de dikkate alınacağını belirtti. “Amacımız, bilimle, adaletle ve toplumsal duyarlılıkla şekillenen bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak. Tüm paydaşlarla iş birliği içinde, bu teknolojiyi insanlık yararına yönlendirecek politikalar geliştireceğiz” diyen Dönmez, bu süreçte akademisyenler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği yapılacağını ifade etti.

Yapay zeka geleceği şekillendiriyor

Yapay zekanın geleceği şekillendiren en önemli güçlerden biri olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Türkiye olarak bu değişime hazır olmalı, toplumsal değerlerimize uygun bir şekilde yapay zeka teknolojilerini geliştirerek insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara imza atmalıyız. Komisyonumuz, ülkemize bu alanda büyük katkılar sağlayacak ve teknolojinin imkanlarını milletimizin hizmetine sunacaktır. Geliştirilen her politika önerisinin daha kapsayıcı, her çözümün daha sürdürülebilir olması için tüm paydaşlarımıza ihtiyacımız var. Bu teknoloji birlikte şekillendirdiğimiz ve insanlık yararına yönlendirdiğimiz sürece anlam kazanacaktır” dedi.

Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu 2. Toplantısını da gerçekleştirdi. Komisyon çalışma takvimi ve komisyona davet edilecek kamu kurum, kuruluş ve uzmanları belirlenmesine karar verdi.