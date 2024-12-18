'Dönüşen Kent Eskişehir' dergisi okurlarla buluştu

Eskişehir’deki kentsel dönüşümün kapsamlı bir analizle ele alındığı dergide, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve inşaat sektörünün önde gelen temsilcilerinin görüşlerine yer verildi.

Eskişehir’in sadece konut alanlarını değil, sanayi bölgelerini de kapsayan kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını gözler önüne seren bu özel çalışma, inşaat sektöründeki faaliyetlerin ekonomik etkilerini ve yapı malzemeleri piyasasındaki yenilikçi trendleri değerlendirerek, sektörün mevcut durumunu ve gelecekteki projeksiyonlarını okuyuculara sundu.

Eskişehir Kentsel Dönüşüm dergisinde, kentsel dönüşüm sürecindeki sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Yaşanabilir ve güvenli bir şehir inşa etme hedefiyle sürecin tüm paydaşlarını bir araya getiren dergide, kentsel dönüşümün yerel ekonomiye ve toplumsal yaşama katkılarını kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

Türkiye genelindeki Ekonomi Gazetesi abonelerine ulaştırılan bu özel çalışma, hem Eskişehir’deki yapı sektörüne hem de şehir planlama süreçlerine ışık tutarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve Eskişehir’in kentsel dönüşüm yolculuğu hakkında bilgiler sunuyor.