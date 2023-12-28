DOSAB Başkanı Eski: “Ülkemizin kalkınmasına katkı koyuyoruz”

EKONOMİ (BURSA) - DOSAB Yılsonu Gecesi’nde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, OSB’lerin Türkiye’nin refah seviyesinin; ekonomisinin, kültürünün, sporunun, eğitiminin yükselmesine kaynak oluşturan merkezler olduğuna vurgu yaptı. 2023 yılını değerlendiren Eski, “Atıksu ve geri kazanım tesisimizdeki MBR kapasitesini arttırmaya dönük yatırımımız devam ediyor. Haberleşme ve veri merkezi projemiz hızla ilerliyor. Yeşil OSB ve ulaşım yatırımlarımız sürüyor. Bursa’da ilk olarak OSB’mizi otoyola direk olarak bağladık. Yeni DOSAB Cami projemiz yükseliyor. Bunların yanında daha birçok proje ve yatırımımız ile toplumsal refaha, ülkemizin kalkınmasına katkı koyuyoruz” dedi. 2024 yılında sosyal faaliyetleri daha da artıracaklarını belirten Levent Eski, bölge adına bir hatıra ormanı oluşturacaklarını duyurdu.

DOSAB çalışanlarının ve yönetim kurulunun katıldığı gecede, bölge müdürlüğü bünyesinde 10 ve 15 yılını dolduranlara anı plaketi ve hediyeler verildi.