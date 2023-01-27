DOSAB, deneyimlerini Kırklareli OSB’ye aktaracak

EKONOMİ (BURSA) - Kırklareli Valisi ve Kırklareli OSB Başkanı Birol Ekici’nin ev sahipliğini yaptığı Kırklareli-Bursa Sanayicileri Buluşmasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Başkan Vekili Levent Eski, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı’nın yanı sıra BTSO temsilcileri de katıldı. Bursa heyeti önce Kırklareli Valisi Birol Ekici’yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesince Kırklareli OSB'de bir tekstil firmasında düzenlenen "Şehirler Buluşuyor, Ekonomi Konuşuyor" programına geçildi. Vali Ekici burada yaptığı konuşmada Kırklareli'nin Bulgaristan sınırında Marmara'nın batısında üretim kapasitesi yüksek bir kent olduğunu anlattı.

"Trakya'nın en büyüğü olacağız"

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nin kısa sürede Trakya'nın en büyük OSB'si olacağını vurgulayan Vali Ekici, “Bugün Bursa ile Kırklareli sanayicilerinin bir araya geldiler. Çünkü iki kentin birçok ortak yönü bulunuyor. Tekstil, döküm sanayi ve otomobil başta olmak üzere tarımla ilgili çok ortak yönlerimiz var. Sanayi bölgemiz her geçen gün büyüyor. Şu anda 5 bin dekar alandayız ama kısa sürede 15 bine çıkacağız ve Trakya'nın en büyüğü olacağız. Bunu yaparken de Bursa'nın zengin ve köklü sanayisinin tecrübelerinden faydalanacağız" diye konuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki şehrin tecrübelerini buluşturmak ve kaynaştırmak amacıyla Kırklareli'nde bir araya geldiklerini ifade etti. Aktaş, “Çok çalışmalı, çok gayret etmeli, çok koşturmalıyız. Tabii devlet, Cumhurbaşkanlığımız, bakanlıklarımız gerekli görevleri ve sorumluluklarını yerine getirecek ama biz gerçekten çok üretmek ve çok çalışmak zorundayız" dedi.

DOSAB tecrübelerini paylaşacak

Toplantıda DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy da bölge ile ilgili bilgiler verdi. DOSAB’ın deneyim ve tecrübelerinin Kırklareli OSB ile paylaşılacağını belirten Özsoy, “Ülkemizin en çağdaş OSB’lerinden birisini yaratırken elbette bizler de çok çalıştık ve önemli yatırımlara imza attık. DOSAB’ın aynı zamanda konusunda uzman ve tecrübeli bir kadrosu mevcuttur. Deneyim paylaşımı Kırklareli’ndeki sanayi için kaynakların etkin ve verimli kullanımını dolayısıyla maliyet avantajını getirecektir” dedi. DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül de bölgenin yapısı ve teknik yatırımlar gibi konularda bilgi aktardı. Konuşmaların ardından Kırklareli OSB ile DOSAB arasında iş birliği protokolü imzalandı, Kırklareli Valisi ve OSB Başkanı Birol Ekici ile DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy tarafından imzalandı. İmza töreninde Kırklareli OSB Bölge Müdürü Sebahattin Dönmez de hazır bulundu. Bursa Heyetinin tüm gün süren Kırklareli programı kapsamında, yatırımcılar görüş alıverişinde bulundu, Kırklareli OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil firması gezildi ve işçilerle yemek yendi. DOSAB daha önce de Adıyaman OSB'ye kardeş OSB işbirliği çerçevesinde katkı sağlamıştı.