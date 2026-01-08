DOSAB firmalarına indirimli akaryakıt

ERHAN BEDİR

BURSA - Bölge firmalarına indirimli akaryakıt temin edecek olan istasyonun açılışı için tören düzenlendi. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski, "Ülkemizde organize sanayi bölgelerinin kuruluş amaçları doğrultusunda, katılımcı firmalarımıza dönük proje ve yatırımlarımızla her zaman ilk olduk, örnek alındık, sanayimize, şehrimize ve ülkemize fayda sağladık. DOSAB’da yaptığımız ve öncü olan birçok yatırımımızla gurur duyuyoruz. Bugün burada yine ilk ve örnek olacak bir projemizi hizmete almak için bir araya geldik. Katılımcılarımıza ilave maliyet avantajı sağlamak amacıyla yola çıktığımız DOSAB Akaryakıt İstasyonu projemizi tamamladık ve bu yatırımımız da Bursa’da sanayi bölgeleri arasında ilk oldu. Akaryakıt sektöründe öncü olan OPET ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde DOSAB Akaryakıt İstasyonumuzda katılımcılarımıza bu sabahtan itibaren indirimli fiyatlarla akaryakıt verilmektedir. Sağladığımız indirim oranının günümüz ekonomik koşullarında firmalarımıza önemli bir ekonomik fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Katma değer sağlayan proje ve yatırımlar sürecek"

Başkan Levent Eski konuşmasına şöyle devam etti; "DOSAB Opet Akaryakıt İstasyonumuzun, başta lojistik ve ulaşım giderleri olmak üzere firmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyor; tüm katılımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi olarak, bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımıza elektrik, doğalgaz, su, internet, haberleşme, veri merkezi gibi altyapı hizmetlerini rekabetçi fiyatlarla ve çağdaş olanaklarla sunmanın yanı sıra; bu tür katma değer sağlayan proje ve yatırımlarımızı sürdüreceğimizi bu vesileyle bir kez daha belirtmek istiyorum." Konuşmanın ardından, DOSAB Başkanı Levent Eski aracına ilk akaryakıtı çalışanlarla birlikte doldurdu. Yöneticiler ve sanayiciler hep birlikte açılış kurdelesini kesip, market bölümünü ve istasyonu gezdiler.