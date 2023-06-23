DOSAB, haberleşme ve veri merkezi kuruyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) bir süre önce 14. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirmiş ve başkanlığa Levent Eski getirilmişti. DOSAB Yönetimi, bölgede planladıkları yeni projeleri anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. DOSAB’ın yüzde 98 doluluğa ulaştığını ve 30 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Levent Eski, “575 firma ile 44 bin istihdam sağlayan bir bölgeyiz. 28 Ar-Ge merkezi yer alan bölgemizde 14 firmamız da İSO 1000 listesinde yer alıyor. Geçmiş dönemlerde yapılan projeleri hepimiz biliyoruz. Biz de önümüzdeki süreçte bu çıtayı daha yukarıya çıkaracağız. Mesela şu anda atık su geri kullanımımız yüzde 40 oranında onu yüzde 50 seviyesine çıkartıp bu konudaki en üst noktaya çıkmak üzere planlarımızı yaptık. Ayrıca suyun renginin açılması için kimyasal kullanmak yerine bu maliyeti ortadan kaldıracak bir projenin test aşamalarını tamamladık. Yüksek kapasiteye uygun hale getirmek için yatırım planımızı da yaptık. Bunu başarırsak firmalarımızın arıtma maliyetlerini düşüreceğiz. Yine bölgemizde boyahaneler dolayısıyla ihtiyacımız olan su için atıl kaynakların bölgemize kazandırılmasına gayret göstereceğiz” dedi.

“Otoyol bağlantısı 2 ay sonra açılacak”

Bölgenin deprem riskine karşın da çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Eski, “OSB olarak Atama Kurtarma konusunda bir araç edinip ilkyardım ekibi kurmak adına AFAD ile organize olarak çalışıyoruz. Tesislerimizin deprem testlerini yaptırıyoruz ve bölgemizde risk bulunan binalar güçlendiriliyor. Yine depreme dayanıksız olduğu tespit edilen camimizi de yıktık ve yerine 2 bin 500 kişilik yeni bir cami yapacağız. Camimizin de temeli 1 Eylül’de atılacak. DOSAB’ın girişindeki arazimizde de bir akaryakıt istasyonu inşaatına başlıyoruz. Bu sayede sanayicimize sıfır karla akaryakıt sunmuş olacağız. Bölgemizin otoyola çıkışını kolaylaştıracak bağlantı yolu konusunda da 6 yıllık mücadelemiz nihayete erdi ve bu yolu belediyemiz ile birlikte 2 ay sonra hizmete açacağız” diye konuştu.

“Haberleşme ihtiyacı da tek elden karşılanacak”

DOSAB olarak yeni dönemdeki en büyük yatırımlarının bir haberleşme ve veri merkezi kurmak olduğunu söyleyen Levent Eski, “Bizim için en önemli konulardan birisi bu merkez olacak. İki etap halinde hayata geçireceğimiz merkez ile birlikte tek elden haberleşme ve veri depolama imkanlarını sanayicimize sunarken bu alandaki maliyetlerini de minimuma indireceğiz. 6 milyon dolarlık projenin ilk etabı olan 3 milyon dolarlık kısmı için ihalemizi kısa bir süre sonra gerçekleştireceğiz” dedi. Haberleşme ve Veri merkezi konusunda teknik detayları paylaşan DOSAB Müdürü Serhat Şengül, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu konu hayata geçirildiği zaman sanayicimizin elektrik, doğalgaz, atık su gibi haberleşme ihtiyacını da tek ofisten karşılamasına olanak tanıyacak.

Projenin ilk etabında kendi fiber haberleşme altyapımızı kuracağız ve bu kapalı devre olacağından kendi içinde bir güvenlik sunacak. Bunun yanı sıra örneğin yangın sistemini bu ağa dahil edeceğiz ve olası bir yangında, yangının yaşandığı noktada bulunan makine, hammadde bilgisine kadar itfaiyeye hızlı bir şekilde aktarılabilecek. Tutulması gerekli olan Log’ların depolanması, sanayicimizin verilerinin yedeklenmesi gibi imkanlar sunacağız. Yazılımsal bir merkez de olacağımız için sanayi için önemli programların maliyetlerini de düşürebileceğiz. Yeni fbrikaların ya da yenilenen fabrikaların bu alanda yapacağı yatırım kalemini minimalize edeceğiz. Şu anda Gebze OSB ve TEKNOSAB’da uygulanan sistem konusunda hızlı hareket eden önemli avantajlar kazanacak. Bu yatırım firmalarımıza da önemli miktarda ekonomik avantaj sunacağından rekabet gücünü artıracak” ifadelerini kullandı.