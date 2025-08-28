DOSAB’dan kimyasal risklere karşı farkındalık eğitimi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditlere karşı çalışanlarını bilinçlendirmek için kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Bursa AFAD İl Müdürlüğü KBRN ekibinden Mustafa Uybadin ve Şener Altun’un verdiği eğitimde, KBRN farkındalık ile şüpheli posta konuları ele alındı. Programda çalışanlara, tehditlerin tespiti, etkilerinin azaltılması, koruyucu ekipmanların kullanımı, acil durum planları ve ilk yardım yöntemleri hakkında bilgi aktarıldı. Eğitim kapsamında, maskelerden özel elbiselere, eldivenlerden diğer koruyucu materyallere kadar çeşitli ekipmanların kullanımına dair uygulamalı anlatımlar da yapıldı. Böylece çalışanlar, olası bir risk durumunda doğru ve hızlı şekilde hareket edebilme becerilerini geliştirdi.

DOSAB yönetimi, bu eğitimlerin sadece kurumsal güvenlik için değil, aynı zamanda toplumsal güvenliğe katkı sağladığını vurguladı. DOSAB’dan yapılan açıklamada: “Çalışanlarımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. KBRN farkındalık eğitimiyle risklere karşı daha dirençli ve hazırlıklı bir duruş sergiliyoruz” denildi.