DOSAB’ın URGE’sinde eğitimler hız kesmiyor

EKONOMİ (BURSA) - DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Kümelenmesi-2 URGE Projesi 13 firmanın katılımıyla 22 Temmuz 2022 tarihinde kuruldu. İhtiyaç analizi çerçevesinde de faaliyetlere başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Kaizen Eğitimi gerçekleştirildi. 2023 yılı Mayıs ayında yapılan eğitim NMT Danışmanlık firmasından Suzan Gültekin tarafından verildi.

Eğitim sonrasında küme firmaları ile ihtiyaçları ve aktif olmak istedikleri pazarlar hakkında fikir alışverişi yapılmak amaçlı proje toplantısı gerçekleştirildi.

İhtiyaç analizi doğrultusunda belirlenen eğitimler önem sırasına dizildi ve gelecek faaliyetler hakkında fikir alışverişi yapıldı. DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Kümelenmesi ikinci eğitim faaliyeti olarak kasım ayı sonunda Üst Düzey Yöneticiler için Liderlik ve Koçluk Eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimin belli başlı kazanımları; bireysel farkındalık, farklılık yönetimi, zaman ve stres yönetimi, bireysel karar alma, problem tanımlama ve çözme, kendi kendine motivasyon, başkalarını motive etme ve etkileme, yetki devri, koçluk ve liderlik becerileri, hedef ve vizyon belirleme, grup dinamikleri ve grup kararları alma, çatışma yönetimi, güç verme ve güç yönetimi, stratejik planlama ve organizasyon oldu. Eğitim NMT firmasından Suzan Gültekin tarafından verildi. DOSAB’dan yapılan açıklamada proje faaliyetlerinin seçilen eğitim başlıklarına göre devam edeceği belirtilirken, URGE Projesi kapsamında ilerleyen dönemlerinde yurtdışı faaliyetleri olarak B2B görüşmeleri, firma ziyaretleri ve fuar programları da planlandığını ifade edildi.

DOSAB Otomotiv ve Yan Sanayi Kümelenmesi-2; Omtec Otomotiv, Erkalıp Makina Metal Eşya San., A-Plas, Teknocast Alüminyum, B Plas, Hüner Kriko, F.S.S. Fren, Şahinkul Makina, Pas Otomotiv, Elatek Kauçuk, Teknik Malzeme, Floteks ile Orven Kauçuk firmalarından oluşuyor. URGE Projesi Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen bir proje ve uluslararası rekabetçilik alanında projeye katılan üye firmaların ihtiyaç ve gereksinimlerinin belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin düzenlenmesi, katılımcı firmalarımızın ihracat ve rekabetçilik yönlerinin gelişimi için gerekli sektörel, ticari ve alım heyetleri ve küme tanıtım çalışmaları düzenleniyor.