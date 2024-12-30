DOSABSİAD üyelerinin ihracattaki konumunu güçlendirecek

EKONOMİ/BURSA

2024 yılının üreticiler için küresel ekonomik belirsizlikler ve iç piyasadaki finansal zorluklarla geçtiğini belirten Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, hammaddeye erişimdeki sorunlar ve yüksek faiz oranları sanayicilerimizi büyük ölçüde etkiledi. Finansmana erişimin zorlaşması, özellikle yeni yatırımların hayata geçirilmesini ve mevcut projelerin sürdürülmesini güçleştirdi” dedi.

Avrupa Birliği’nin karbon sınır düzenlemelerinin sanayiciler için yeni bir uyum süreci gerektirdiğini ifade eden Çevikel, bu düzenlemelerin ihracatta fırsatlar yaratırken aynı zamanda maliyet baskılarını da artırdığını ancak, sanayicilerin uyum çabaları sayesinde bu süreci başarıyla yönettiğini söyledi.

Yeşil dönüşümün, 2024 yılında DOSABSİAD’ın odak noktalarından biri olduğunu kaydeden Çevikel, zorlu ekonomik koşullara rağmen üyelerin ihracat hacmini artırarak dikkat çekici bir başarı elde ettiğini belirtti.

Derneğin eğitim alanındaki çalışmalarına da değinen Çevikel, “Eğitim bizim için stratejik bir öncelik. Beykoz ve Mudanya Üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde sanayicilerimize yönelik eğitim programlarını hayata geçirdik. Ayrıca üyelerimizle birlikte yalnızca ekonomik değil, toplumsal dayanışmayı da güçlendiren adımlar attık. Çeşitli sosyal etkinlikler ve turnuvalarla hem sanayicilerimizin moralini yükselttik hem de aramızdaki bağı kuvvetlendirdik ” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilir ve katma değerli üretime teşvik edeceğiz”

2025 yılında sanayicilerin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda hem iç piyasada hem de uluslararası platformlarda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam edeceğine inandığını vurgulayan Çevikel, “Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlaması ve ekonomik politikaların daha öngörülebilir bir yapıya kavuşması, iş dünyası olarak bizleri umutlandırıyor. Enflasyondaki düşüş de memnuniyet verici. Bu iyileşmeler, sanayicilerimizin yatırım ve üretim kapasitelerini artırma yolunda önemli bir motivasyon kaynağı olacak. 2025’te sanayimizin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanacağız. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme projeleriyle daha sürdürülebilir ve katma değerli üretim modellerini teşvik edeceğiz. Hedefimiz, üyelerimizin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek ve Türkiye’nin ihracat hacmine daha fazla katkıda bulunmak” dedi.

2025 yılında dijitalleşme ve inovasyonun öncelikli alanlar olacağını belirten Çevikel, “Sanayicilerimizin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları için yeni destek mekanizmaları oluşturmayı hedefliyoruz. Teknoloji ve inovasyon alanında gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle hem üretim süreçlerinde verimliliği artırmayı hem de katma değerli ürün ihracatını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Üniversitelerle iş birliklerimizi daha ileriye taşıyacağız. Sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek için kapsamlı eğitim programları düzenleyeceğiz” diye konuştu.