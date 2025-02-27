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DOSABSİAD’dan sanayicilere yangın güvenliği eğitimi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), sanayi tesislerinde yangın güvenliğinin artırılması amacıyla “Yangın Güvenliği ve Yangın Risk Değerlendirmesi Eğitimi” düzenledi.

Esra Özarfat
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DOSABSİAD’dan sanayicilere yangın güvenliği eğitimi
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EKONOMİ (BURSA) - DOSABSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitime iş dünyasından birçok sanayici ve işletme temsilcisi katılım sağladı. Eğitimin açılışında konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, sanayi ve üretim alanlarında yangın güvenliğinin kritik bir konu olduğuna dikkat çekerek, “Sanayi bölgelerinde yangın güvenliği ihmal edilemeyecek kadar önemli bir konudur. Üretim süreçlerinde kullanılan malzemeler, enerji tüketimi ve yoğun iş gücü, bizleri her zaman yangın risklerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaya zorlamaktadır. Maalesef, ihmaller ve yetersiz önlemler nedeniyle meydana gelen yangınlar sadece tesislerimizi değil, insan hayatını da ciddi şekilde tehdit etmektedir. DOSABSİAD olarak, sanayicilerimizin ve işletmelerimizin güvenliğini sağlamak adına bu tür eğitimleri son derece önemsiyoruz” dedi.

Özellikle son dönemde sanayi bölgelerinde meydana gelen yangınların, önleyici tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Başkan Çevikel, “Kısa süre önce ülkemizde ve kentimizde de bazı yangın vakaları yaşandı. Bu nedenle hem bireysel hem de kurumsal olarak yangın güvenliği konusunda farkındalığımızı artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı. Eğitimde, yangın risk faktörleri, güvenlik önlemleri, acil durum yönetimi ve yangın söndürme sistemleri gibi kritik konular ele alındı.

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