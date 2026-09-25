DOSD Meram 3 yılda 220'den fazla öğrenciye ulaştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Down sendromlu bireylerin eğitimden spora, sosyal hayattan mesleki yaşama kadar hayatın her alanında daha güçlü ve bağımsız şekilde yer almalarını hedefleyen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, üçüncü yaşını geride bıraktı.

DOSD Meram, dayanışma ve umudun adresi oldu

Meram Belediyesi öncülüğünde, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen sonrasında da Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesinin de katılımlarıyla büyüyen merkez, kapılarını 2023’te açtı. 21 öğrenciyle başlayan yolculuk, bugün 220’den fazla öğrenci ile büyük bir aileye ulaştı. Özel eğitimden fizyoterapiye, dil ve konuşma terapisinden ergoterapiye, spordan mesleki eğitime kadar çok sayıda alanda hizmet veren DOSD Meram, üç yılın sonunda yalnızca bir eğitim merkezi değil, ailelerin dayanışma ve umut adresi haline geldi. DOSD Meram’ın tanıtım videosu ile başlayan basın toplantısında servis hizmetlerini merkezde istihdam eğitimi alan özel gençler gerçekleştirdi.

“Hayalimiz, azmimiz ve büyük bir inancımız vardı”

DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, üçüncü yıl programında yaptığı konuşmada merkezin çıkış noktasını ‘hayal, azim ve inanç’ kavramları üzerinden anlattı. Üç yıl önce yola çıkarken down sendromlu bireylerin toplumun içinde, kendi potansiyellerini en üst seviyeye taşıyarak başarılı ve mutlu bir yaşam sürebileceklerine inandıklarını belirten Başkan Munlafalıoğlu, merkezin çocukların eğitimine katkı sunmak, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla kurulduğunu ifade etti. DOSD Meram’da bireysel ve grup eğitimlerinden sportif faaliyetlere, sosyal gelişim çalışmalarından aile desteklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini aktaran Başkan Munlafalıoğlu, her bireyin farklı olduğunu ve eğitim süreçlerinin kişisel ihtiyaçlara göre şekillendirildiğini vurguladı. Başkan Munlafalıoğlu, DOSD Meram’ın yakın zamanda aldığı TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Memnuniyet Yönetim Sistemi belgeleri ile hizmet ve eğitim kalitesinin de tescillediğini söyledi.

“En büyük başarı, bir ailenin kendisini yalnız hissetmemesi”

Başkan Munlafalıoğlu, DOSD Meram’ın başarısının yalnızca eğitim, etkinlik veya ulaşılan öğrenci sayılarıyla ölçülemeyeceğinin altını çizdi. Bir çocuğun kendisine güvenerek attığı yeni bir adımın, bir annenin çocuğunun geleceğine daha umutla bakmasının ve bir ailenin artık kendisini yalnız hissetmemesinin kendileri açısından en büyük başarı olduğunu söyledi. Üç yılın sonunda DOSD Meram’ın bir merkez olmanın ötesine geçerek güçlü bir dayanışmanın adresi haline geldiğini belirten Başkan Munlafalıoğlu, ortaya çıkan tablonun Meram Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaşların, çalışma arkadaşlarının, çocukların ve ailelerin ortak eseri olduğunu ifade etti. “Bir insanın hayatına dokunabiliyorsak, önündeki bir engeli kaldırabiliyorsak, ona ve ailesine umut olabiliyorsak doğru yoldayız” mesajını veren Başkan Munlafalıoğlu, kendileri için bu alanda daha yapılacak çok iş bulunduğunu ve yeni çalışmaların da planlandığını dile getirdi.

“Bir hayal olarak doğdu, adım adım büyüdü”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise DOSD Meram’ın kuruluş sürecini ve bugün ulaştığı noktayı anlattı. Merkezin, down sendromlu bireyler ve aileleri için yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Başkan Kavuş, üç yıl içerisinde ortaya çıkan gelişimin önemine dikkat çekti. 21 öğrenciyle başlayan DOSD Meram’ın bugün 220’den fazla öğrencisi ile bir aileye dönüştüğünü belirten Başkan Kavuş, “Eğitim ve terapi hizmetlerinin genişlemesi, spor ve mesleki eğitim alanlarında yeni imkânların oluşturulması merkezin büyüyen yapısını ortaya koyuyor. DOSD Meram’ın yalnızca bireylere değil, ailelere de dokunan bir anlayışla çalışmalarını sürdürmesi, merkezin kuruluşundaki temel hedeflerin zaman içerisinde daha kapsamlı bir yapıya kavuştuğunu da gösteriyor. Böylece başlangıçta kurulan hayal, üç yıl içinde somut bir yaşam destek modeline dönüştü. Üç yaşındayız, ama on üç yıllık tecrübeye sahibiz.” şeklinde konuştu.

“Eğitimden spora, atölyelerden istihdama uzanan model sunuyoruz”

DOSD Meram’da 0-3 yaş grubundan 25 yaşa kadar farklı yaş grupları ve dönemlere yönelik destek programlarının uygulandığını belirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Erken müdahale, temel eğitime hazırlık, temel eğitime destek, mesleki eğitim ve istihdam ile bağımsız yaşam, spor ve toplumsal uyum başlıklarında çalışmalar yürütüyoruz. Özel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, psikolojik destek, spor ve grup eğitimleri uzman kadrolarla gerçekleştiriliyor. DOSD Meram Spor Kulübü aracılığıyla down sendromlu bireylerin lisanslı sporcu olarak yetişmeleri ve ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmaları destekleniyor. Buradaki her etkinlik, eğitimin ve terapinin bir parçasıdır. Nihai hedefimiz Konya’da yaşayıp da dokunmadığımız down sendromlu bir birey kalmamasıdır.”

Üçüncü yaş pastası kesildi, ardından merkez gezildi

Üçüncü yıl dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında DOSD Meram’ın üç yıllık serüveni ve gelecek hedefleri gazetecilerle paylaşıldı. Programın sonunda Başkan Mustafa Kavuş, DOSD Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri merkezde eğitim alan çocuklar ve aileleriyle birlikte merkezin üçüncü yaş pastasını kesti. Kutlamanın ardından gazeteciler, başkanlarla birlikte DOSD Meram’ı gezerek merkezde yürütülen eğitim, terapi, spor, atölye ve mesleki çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Ziyaret sırasında merkezin farklı bölümleri tanıtılırken, öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçlerinde kullanılan uygulama alanları da basın mensuplarına gösterildi. Programın son bölümünde ise gazeteciler, Başkan Kavuş ve Başkan Munlafalıoğlu’na DOSD Meram’ın çalışmaları, üç yıllık gelişim süreci, ulaşılan öğrenci sayısı ve gelecekte hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında sorular yöneltti. Başkanlar, soruları yanıtlayarak merkezin bundan sonraki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DOSD Meram’ın özel çocukları program sonunda gazetecilere kendi yaptıkları ebru tablolarını hediye etti.