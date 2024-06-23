DOSİAD, İSO heyetini Diyarbakır’a davet etti

Mahir Solmaz / Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi ve İş İnsanları Derneği (DOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Sağır, geçtiğimiz günlerde Şırnak ve Hakkari'de temaslarda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyelerini Diyarbakır'a davet etti.

Şırnak ve Hakkari'ye 107 kişilik heyet ile 3 gün boyunca temaslarda bulunan İSO heyetinin bölgeye yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden Mehmet Ali Sağır, İSO gibi köklü kuruluşların ziyaretlerinin bölge kalkınmasına ciddi katkılar sunacağını söyledi.

Diyarbakır'ın son yıllarda ki sanayileşme atılımında önemli bir yol aldıklarının altını çizen Başkan Sağır, Erdal Bahçıvan'ın yaptığı açıklamaların çok yerinde olduğunu kaydetti.

Sağır, “Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi santralleri konusunda ki önerisi, maden yataklarının zenginliği konusunda ki tespiti, kalkınma yolu projesinin öneminin vurgulanması gibi başlıkları bizler de önemsiyoruz. Tekstil gibi emek yoğun sektörler Diyarbakır ve çevresinde hızlı bir şekilde gelişiyor. Burada ki avantajımız genç nüfusumuz. Bunların da İSO başkanı Bahçıvan tarafından dile getirilmesi yine bizim çok kıymetliydi" dedi.

DOSİAD'ın çok köklü bir yapılanma olduğuna dikkat çeken Mehmet Ali Sağır Mevcutta sadece Diyarbakır OSB'de faaliyet gösteren işletmelerden oluşan yaklaşık 140 üyelerinin olduğunu belirtti.

Üyelerinin ticari faaliyetlerinin ve ürettiklerini ürünlerin dışarından gelecek iş insanlarına anlatmak ve tanıtmak istediklerini aktaran Sağır, “Yapılacak istişarelerle belki de üyelerimizin yurt dışında da yeni pazarlar bulmasına vesile olacağız. Bu nedenle hem kentimizin turizm potansiyelinin tanıtılması hem de üretim kalemlerimizin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak amacı ile başta İSO olmak üzere benzeri kurumları kentimize davet edip ağırlamak istiyoruz " dedi.