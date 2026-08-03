Dr. Kemal Aydın'ın 30 yıllık çalışmaları uluslararası ödülle taçlandı

Kocaeli

İbn-i Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, insan hakları, sağlıklı yaşlanma, yaşlı hakları ve uluslararası iş birliğine yaklaşık 30 yıldır sunduğu katkılar nedeniyle uluslararası düzeyde önemli bir ödüle layık görüldü. Pakistan'ın Karachi kentinde düzenlenen uluslararası törende Dr. Aydın'a, "Lifetime Excellence Award (Yaşam Boyu Mükemmellik Ödülü)" takdim edilirken, ayrıca "Human Rights Ambassador of Excellence (İnsan Hakları Büyükelçisi)" unvanı verildi.

Törende, Aydın'ın kurucusu olduğu İbni Sina Enstitüsü ile Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından yürütülen uluslararası projelere de dikkat çekildi. Kuruluşların yaşlı hakları, aktif yaşlanma, kuşaklar arası dayanışma ve küresel sağlık diplomasisi alanlarında hayata geçirdiği çalışmaların uluslararası ölçekte önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Törende ayrıca Aydın'ın, sivil toplum adına uluslararası kuruluşlarla diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla "Human Rights Ambassador of Excellence (İnsan Hakları Büyükelçisi)" olarak görevlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda Aydın'ın, başta Birleşmiş Milletler sistemi olmak üzere uluslararası platformlarda insan hakları, yaşlı hakları, sağlıklı yaşlanma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürüttüğü gönüllü diplomatik çalışmaların takdir topladığı ifade edildi.

Aydın yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştır "Bu anlamlı ödülü yalnızca şahsım adına değil, insan onurunu, yaşlı haklarını, sağlıklı yaşlanmayı ve barışı savunan tüm gönüllüler adına kabul ediyorum. İnsan hakları, yaş sınırı olmayan evrensel bir değerdir. Daha adil, kapsayıcı ve yaş dostu bir dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.