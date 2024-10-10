Dr. Mehmet Portakal: Tedavide kişiye özel yöntemler belirlenmeli

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Yenilikçi tedavi yöntemleriyle dikkat çeken Dr. Mehmet Portakal, Konya ve İstanbul’daki kliniklerinde kişiye özel tedavi ve koruyucu hekimlik hizmetleri sunarak, hastaların genetik yapı ve yaşam tarzını merkeze alan modern yaklaşımlar geliştiriyor.

Pandemi sürecinin ardından koruyucu hekimlik hizmetlerine olan talebin arttığını vurgulayan Dr. Portakal, çoğu insanda tat-koku kaybı, beyin sisi, enerji eksikliği, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili şikayetlerin arttığını belirtti. Bu şikayetlerle beraber, Gulityon ve NAD tedavisi, alkahidrolik asit, C vitamini, selenyum ve çinko bazlı yeni tedavi yöntemlerinin de ortaya çıktığını söyledi.

Sağlık alanında tedavi edici ve koruyucu olarak iki temel boyutun olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Portakal, "Koruyucu hekimlik, insanların hasta olmadan önce daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlar. İnsanlar hasta olmadığı halde daha sağlıklı yaşamak, başta fiziksel ve ruhsal olarak her yönden daha iyi performansa sahip olmak için daha sağlıklı, dinç ve enerjik olmak için koruyucu hekimlik hizmetlerimiz var” şeklinde konuştu.

“Tedavi yöntemleri kişisel olmalı”

Son yıllarda hastalıkların teşhisi ve tedavisine yönelik yenilikler ortaya çıktığını söyleyerek başarılı bir tedavi için doğru teşhisin önemine değinen Dr. Portakal, "Eskiden benzer tedaviler herkese uygulanıyordu. Son dönemde fark edildi ki tıpkı parmak izlerimiz gibi tedavi yöntemlerimiz de farklı. Bu yöntemler belirlenirken de kişinin genetik yapısına göre epigenetik çalışma gerekiyor. Biz de bunu dikkate alarak hastanın DNA’sı, yaşam tarzı ve alışkanlıklarına göre, ihtiyaç halinde vitamin ve mineral destekleri de kullanarak tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Doğru tetkik, doğru teşhis ve doğru tedavi zincirini tamamlamaya çalışıyoruz. Tüm bunların yanında sağlıklı yaş alma ve genç kalmak artık herkesin istediği bir şey. Bunun temeli ise kalp ve kas sağlığından geçiyor. Bu ikisini iyi bilmek ve kişiye özel programlar oluşturmak önemli. Kardiyo Pulminer Rehabilitasyon yöntemiyle önce kişilerde tarama yaparak problem tespiti yapıyoruz. Daha sonra kişinin ihtiyacına göre tedavi ve beslenme programları, haftalık egzersizler ve gerektiği durumlarda psikolojik destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

“Kalıcı iyilik için çalışıyoruz”

Doğal tedavi yöntemlerine olan ilginin arttığını da belirten Dr. Portakal, "Son dönemde bilimin ışığında etkileri kanıtlanan doğal tedavi yöntemlerine de ilgi arttı. Hacamat ve sülük tedavileri bunların başında geliyor. Son olimpiyat oyunlarında da sporcuların vücutlarında hacamat izleri görüyorduk. Yani tüm dünyada bilimsel ve geçerliliği kanıtlanmış doğal tedavi yöntemleri gündemde. Biz de kliniklerimizde, modern tıp ile doğal tedavilerin güzelliklerini bir araya getirerek kimyasallardan uzak, daha doğal tedavi yöntemleriyle kalıcı iyilik için çalışıyoruz" dedi.