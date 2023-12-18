DR. Portakal, doğal tedavi yöntemlerini geliştiriyor

SANİYE BULDUK / KONYA

Dr. Portakal Fizik Tedavi alanında etkili ve kalıcı tedaviler sunmaya yönelik çalışmalarıyla sağlık alanında pek çok branşta hizmet veriyor. EKONOMİ Gazetesine bilgiler veren Dr. Mehmet Portakal fizik tedavi ve doğal tedavi ile alakalı çalışmaları hakkında konuştu.

“30 yıllık hekimlik hayatımda, farklı hastanelerde Fizik Tedavi alanında görevler yaptım"

2008 yılında ilk olarak Konya’da 5 kattan oluşan bin metrekarelik alanda “Dr. Portakal” adı altında Sağlık ve Yaşam Merkezini açtık.” diyen Mehmet Portakal, “Dr. Portakal adı altında hem koruyucu hekimlik hem de tedavi edici hekimlik yapıyoruz. Esasen Fizik Tedavi uzmanıyım. Aynı zamanda doğal tedavi ile de ilgileniyorum. 35 kişilik uzman kadromuz ile fizyoterapi, aromaterapi, bitki yağları ile birlikte hastalarımıza çözüm sunuyoruz.” dedi. Mehmet Portakal ayrıca romatizma, boyun ve bel fıtıkları, menüsküs, spor travmalarında da tedavi uyguladıklarını belirtti.

“Fizik tedavinin her branşında çalışıyoruz diyebilirim. Erkeklerde fizyo tedavi ile bel ağrısı, boyun ağrısı, eklem kaslarıyla ilgili rahatsızlıklarda tedaviler uyguluyoruz. Kadın sağlığıyla alakalı, doğum sonrası ortaya çıkan problemlerde tedaviler yapabiliyoruz. İnsanlarda sabah kalktıklarında oluşan yorgunluk, halsizlik ve odaklanma problemlerinde yine fizik tedavi ile kısa sürede güzel ve kalıcı sonuçlar alıyoruz. Eskiden fizik tedavi için insanlar 15-20 gün gelip giderdi. Şimdi ise 1 ila 5 seansta kesin sonuç elde ediyoruz. Kombin seanslar uyguluyoruz. Mesela PRP, kök hücre plazma, ozon, oksijen, mezoterapi gibi bölgesel tedaviler de yapıyoruz. Bununla insanlarda hem fiziksel hem ruhsal rahatlama sağlıyoruz. Aynı zamanda damardan tedavide var. Damardan uygulanan, kan akışkanlığını sağlayarak bağışıklığımıza iyi gelen ve detoks sağlayan gulutatyon, C vitamini, çok kıymetli alpolik asit ile uyguladığımız tedavilerimiz var. Yoğun çalışanlar için bu tür tedavileri yılda bir defa yaptırmalarını öneriyorum.” diye devam etti.

Son yıllarda doğal tedaviye ilgi artınca bitkisel bazlı ilaçlar arttı

Doğal tedaviye olan ilginin artmasıyla bitkisel bazda ilaçların kullanımında da artış olduğunu söyleyen Dr. Portakal, “Enerji performansını artırmaya yönelik bitkisel destekleri başta bağırsak sağlığı olmak üzere tüm hastalıkların tedavisinde kullanmaktayız. Bağırsak sağlıklı ise tüm vücut da sağlam demektir. Ayrıca zihinsel ve ruhsal sağlık için bazı bitkisel destekler üretmeye başladık. Yaklaşık 2 yıldır da danışmanlarımızın hizmetine sunduk. Çok güzel sonuçlar aldık. Bu ürün gamını önümüzdeki aylarda daha da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Pandemi insanlarda bilinç oluşturdu

Daha genç hastaların kalp rahatsızlığı görmeye başladığını söyleyen Portakal, “Biz burada hem modern tıbbın yeniliklerini takip ediyoruz hem de doğal tıbbı batı tipi ve doğu tipi olarak bir araya getiriyoruz. Kişiye özgü planlama yapıyoruz. Bu konuda özellikle pandemiden sonra bilinçlendik diyebiliriz. Doğal tedavi ile aşının yan etkilerini, korona geçirdiyse onun yan etkilerini temizlemeye çalışıyoruz.” dedi.

Yaşam tarzı ile akalı ortaya çıkabilecek problemlerin olduğunu söyleyen Mehmet Portakal, “Stresten ve yediğimiz içtiğimiz katkı maddelerinden kaynaklı oluşan sorunlara karşı özel serumlar ile kalıcı tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Doğal tedavi ile kişilerin sağlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Tedavi sürecinde yaşam tarzı da çok önemli. Beslenmesinden uyku yönetimine kadar kişinin yaşamını planladığımız zaman, hastalıklara karşı direnci artıyor. Genetik bir hastalığı varsa buna karşı direnç kazanmış oluyor.” dedi.

Son yıllarda sağlık turizminde ülkemiz adına sevindirici gelişmelerin olduğunu belirten Mehmet Portakal, “Konya’da 2. şubemizi Karatay Termal Tesisleri içerisinde, Fizik tedavi Kliniği olarak açtık. 3. şubemizi 2019 yılında İstanbul’da faaliyete geçirdik. Termal alanlarda sağlık turizminde yapılacak çok şey var. Biz de bu alanda hizmetlerimizi genişleterek gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ilgi duyulan sağlık turizmi alanında kliniğimizi daha da geliştirip, Türkiye’ye gelen yabancı hastaların tercih ettiği alanlarda kendimizi geliştirmek istiyoruz. Ülkemiz son yıllarda sağlık turizminde çok rağbet görüyor. Pandemiden sonra Türkiye’nin yıldızı parladı. Değişik alanlarda ülkemizi bir portal olarak görüyorlar. Tüm Dünya’dan, özellikle Orta Avrupa’dan insanlar geliyor. İngiltere’de sağlık alanında Türkiye’ye çok güveniyorlar. Fizik tedavinin yanı sıra diş, göz, kadın sağlığı, kalp sağlığı, ortopedi gibi değişik branş alanlarında da Türkiye’ye gelip tedavi oluyorlar.” dedi.

Ekonomik koşullar tercihleri etkiliyor

Ekonomik koşulların sektöre olan etkilerinden bahseden Dr. Mehmet Portakal, ekonomik durumda her ne kadar değişik alanlarda yavaşlama gözlenmiş olsa da özellikle pandemi döneminde sağlık sektörünün devam ettiğini belirterek, “İnsanlar ekonominin daralması ile daha tedbirli davranıyor ve yavaş hareket edebiliyor. Ama sağlık alanında da güzel hizmetleri her zaman arıyorlar. İhtiyaçlarına göre hizmetleri doğru şekilde takdim edebildiğimiz zaman yapılacak çok şey var. Ürün gamı çok geniş. Yaşlılara verilecek hizmetler, rehabilitasyon hizmetleri, fizyoterapi hizmetleri, aromaterapi alanında üretilecek hizmetler... Bunlar aslında hem yurt içinde hem yurt dışında doğru insanlara ulaştırabilinir hale gelirse çok güzel sonuçlar elde edilebiliyoruz. Biz bunu yaptık. Sağlık turizminde de öyle. Türkiye olarak biz bu yaptıklarımızı doğru şekilde anlatabilirsek sağlık turizmini sırtlamış oluruz” dedi.