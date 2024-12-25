DSO Başkanı Kasapoğlu: “Teşvik mekanizması özellikle emek yoğun sektörlerde yeniden kurgulanmalı"

DENİZLİ / EKONOMİ

Teşvik mekanizmasının sanayiciye güç verecek şekilde kurgulanması gerektiğine dikkat çeken Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, devlet teşviklerinin özellikle emek yoğun sektörlerde yeniden kurgulanması gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın konuk konuşmacı olarak katıldığı DSO aralık ayı olağan meclis toplantısında sektör bazında desteklerin ve teşviklerin artması ile ilgili çağrıda bulunan Kasapoğlu, “Sanayide bölgesel teşviklerin yeniden gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden kurgulanarak hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. Her sektörün dinamikleri farklı ve günümüz koşullarında sanayicilerin daha esnek ve hedef odaklı teşviklerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu düzenlemeler, sektörel büyümeyi hızlandıracak, yeni yatırımların önünü açacak ve istihdam yaratılmasına katkı sağlayacaktır. Teşviklerin daha stratejik bir şekilde yönlendirilmesi, sanayicimizin dünya pazarında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlar ve rekabet gücünü artırır. Bu adımların süratle atılması, 2025 ve sonrası için sanayicilerin rotasını belirlemesine de yardımcı olur” dedi.

Ekonomide rahatlama haziran-temmuzu bulur

Sanayicilerin yaşadığı sıkıntıların dünyadan bağımsız olmadığını belirten Kasapoğlu, Avrupa’daki ekonomik daralmanın Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini hatırlatarak, Çin'in hızla büyüyen sanayi üretiminin Avrupa’daki sanayiciler üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu durumun Türkiye’ye yansıdığını aktardı. Ancak, her şeye rağmen sanayide sektörlerin dayanıklılığını koruması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, özellikle ülke ekonomisindeki kur politikaları, faiz oranları ve maliyet artışlarının sanayiciler için büyük bir yük oluşturduğunu belirtti, döviz kurunun aynı seviyede kalmasının sektördeki yükü daha da artıracağını aktardı. 2025 yılına dair öngörülerini de paylaşan Kasapoğlu, yeni yılın zorluklarla başlayacağını belirterek, olası bir rahatlama için haziran ve temmuz aylarını işaret etti.

“Sanayici çarkların dönmesi için mücadele veriyor”

Konuşmasında nitelikli işgücü ihtiyacına da dikkat çeken ve mesleki eğitim konusuna ayrıca önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, “Sanayicinin tek şansı, çarkların dönmesi. Ancak, bunun için doğru politikaların, uygun maliyetlerin ve sürdürülebilir bir öngörülebilirliğin sağlanmasına ihtiyaç var. Şu anki ekonomik belirsizlik, sanayiciyi zor durumda bırakıyor. Kur dalgalanmaları, enflasyon ve yüksek faiz oranları üretim süreçlerini sıkıştırıyor, maliyetleri artırıyor. Ama sanayici umutsuz değil, durmaz, mücadele eder, yeniden başlamak için çabalar. Yeter ki çarklar dönmeye devam etsin” dedi.