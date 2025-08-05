DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Denizli’nin sanayi alanları daha organize biçimde geliştirilmeli”

EKONOMİ / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve T.C. Denizli Büyükşehir Belediyesi (DBB) arasında imzalanan Sanayi Yönetişim Masası Protokolü kapsamında kurulan Danışma Kurulu, ilk toplantısını DSO'da gerçekleştirdi. Denizli sanayisinin güncel sorunları ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarının ele alındığı toplantıda, DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli’deki sanayi alanlarının mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilmek adına bu alanların daha organize bir biçimde geliştirilmesi ihtiyacını vurguladı.

Yeni OSB girişimlerini ve OSB’ler dışında kalan bölgelerdeki işletmelerin altyapı, su, ulaşım ve çevre sorunlarını masaya yatırdıklarını aktaran Kasapoğlu, “Sanayimizin karşılaştığı yapısal sorunlara çözüm üretme iradesiyle yola çıktığımız bu sürecin, Denizli’mizin üretim gücünü ve kalkınma vizyonunu güçlendireceğine inanıyorum. Sanayi Yönetişim Masası, Denizli sanayisinin önceliklerini ve çözüm bekleyen konularını doğrudan ele almak için hayati bir platform. Türkiye'ye örnek olacak, olumlu çıktılar alacağımıza inandığımız bir iletişim, yönetişim platformu oluşturmuş olmanın heyecanı içindeyiz. Hem sanayimizin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de şehir yönetimimizin vizyonu doğrultusunda ortak hedeflere ulaşacağız" dedi.

Bülent Bozbaş: “Ortak akılla hareket edeceğiz”

DBB Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, ortak akılla hareket ederek, mevcut sorunları çözmenin yanında geleceğe yönelik stratejik adımlar atmış olacaklarını belirterek, “Bu iş birliği sayesinde Denizli'yi hem sanayi hem de yaşam kalitesi açısından örnek bir şehir haline getireceğimize, vizyoner yaklaşımlarla şehrimizin kalkınma ivmesini artıracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Sezgi Akbaş: “Yönetişim pratiklerini benimsiyoruz”

Kamu yönetiminde geleneksel sorun çözme yöntemlerinin yerini yönetişim pratiklerine bırakmasının önemini vurgulayan DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş ise, "Uzun süredir kurulması adına gayret gösterdiğimiz bu ortaklığın Denizli’nin ortak faydasına yapılacak işlerde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sanayicilerimizin uzun zamandır çözümünü beklediği birçok sorunun önceliklendirilmesi için iki kurumun birlikte koyacağı irade önem arz ediyor" dedi.

Toplantının ilk gündem maddesinde, Sanayi Yönetişim Masası'nın genel işleyişi ile teknik ve idari süreçlerinin belirlenmesi üzerinde duruldu. Teknik ve sosyal konulara ilişkin çalışmalara göre her iki kurum profesyonellerinden oluşan çalışma gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Denizli'de yeni OSB alanları oluşturulması ve planlanması konusu görüşüldü. Başta Kocabaş bölgesi olmak üzere, OSB alanları dışındaki sanayi bölgelerinde yaşanan içme suyu sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili gündem maddesi de ele alındı. Toplantıda, Pınarkent, Hacıeyüplü ve Bozburun gibi sanayi alanlarındaki altyapı ve üstyapı sorunları masaya yatırılarak, bu bölgelerdeki ihtiyaçlar belirlendi.