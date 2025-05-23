DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: "KGF, reel sektörün güçlendirilmesi adına güven aşılar”

DENİZLİ / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) yeniden devreye alınacağına dair açıklamasını değerlendiren Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, bu adımın reel sektör için önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, “KOBİ’lerimizin ve sanayi işletmelerimizin son dönemde artan finansman maliyetleri karşısında zorlandığını yerinde gözlemliyoruz. KGF’nin yeniden devreye alınacağı yönündeki açıklama; üretimin, istihdamın ve ihracatın desteklenmesi açısından çok kıymetli bir adım” dedi.

Özellikle yüksek faiz oranları ve sınırlı kredi büyümesi nedeniyle birçok sanayi işletmesinin ayakta durmakta zorlandığını vurgulayan Kasapoğlu, “Uygun koşullarda finansmana erişim olmadan reel sektörün çarkları dönemez. Kredi Garanti Fonu’nun yeniden etkin şekilde devreye alınması, üretim kabiliyetimizi canlı tutmakla kalmayacak, yatırım iştahının artmasına, kapasite kullanım oranlarının yükselmesine ve istihdamın korunmasına da katkı sağlayacak. Bu adım, Türkiye ekonomisinin temel direği olan reel sektörün güçlendirilmesi adına güven aşılar” dedi.