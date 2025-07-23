DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Merkez Bankası’ndan güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi bekliyoruz”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Başkan Yardımcısı Osman Uğurlu ve yönetim kurulu üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kapsamında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ülke ekonomisi ile ilgili görüşlerini de paylaşan Kasapoğlu, bugün açıklanacak olan Merkez Bankası’nın faiz kararında güçlü ve anlamlı bir indirim beklediklerini söyledi.

Konuşmasında sanayicilerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkat çeken Kasapoğlu, son iki yıldır uygulanan ekonomi politikalarının yükünü sanayicinin çektiğini dile getirerek, “Dövizin baskılanması, faizin hala yüksek seyretmesinin bedelini sanayicimiz ödüyor. İhracatçımız dış pazarlarda rekabet etmekte zorlanıyor ve finansmana erişimde sınırlamalarla karşılaşıyor. Sanayiciler olarak tüm zorluklara rağmen üretime, ihracata ve istihdama devam etmek istiyoruz. Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararından güçlü ve anlamlı bir faiz indirimi bekliyoruz. Ayrıca, sanayici için özel finansman paketlerinin oluşturulması lazım. Artık faizlerin aşağıya doğru inip sanayicinin önünün açılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini ifade eden Kasapoğlu, küresel talep daralması nedeniyle ihracatçıların da zorlandığını ancak yeni pazarlar geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Sanayicinin hibe ve desteklerden maksimum düzeyde faydalanması için de yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekleyen Kasapoğlu, “Sanayicimiz, ihracatçımız bu pazarları bir günde kurmadı. Uzun yıllar mücadelelerle, çalışmalarla bu pazarları ve müşterileri, bu müşteri portföylerini oluşturuyor. Zararına veya maliyetine ihracat yapan firmalar, pazar paylarını koruma ve sıkıntılı sürecin geçeceği inancıyla direniyorlar. Ancak bu durum sürdürülebilir değil” diye konuştu.

“Teşvikler yeterli değil, öncelikli yatırım konuları genişletilmeli”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde, Denizli ili özelinde belirlenen yatırım konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, Denizli’nin yatırım potansiyelinin artırılması amacıyla Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Önümüzdeki dönemde başta doğaltaş, kablo ve bilişim olmak üzere farklı sektörlere yönelik teşvik alanlarının genişletilmesi adına girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Kasapoğlu, “Yerel kalkınma odaklı bu desteklerin yatırım ortamı güçlendikçe Denizli sanayisinin rekabet gücüne de katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Sanayi Yönetişim Masası’nda DSO’yu temsil edecek isimler belli oldu

Denizli Sanayi Odası ile Denizli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulan Sanayi Yönetişim Masası’nın Danışma Kurulu’nda DSO’yu temsil edecek isimler ise toplantıda ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Kasapoğlu, DSO Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz ile Meclis Üyeleri Yavuz Perçin ve Tolga Varlıker’in bu süreçte DSO adına görev üstleneceğini belirtti. “Bu isimleri belirlerken hem sektörlerin temsiliyetini hem de altyapı sorunlarının yoğunlaştığı bölgeleri dikkate aldık. Kendilerinden, sürecin sağlıklı işlemesi adına güçlü bir katkı bekliyoruz” diyen Kasapoğlu, katılımcı yönetişim anlayışının Denizli sanayisinin önceliklerinin belirlenmesinde önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Boyacı: “Denizli Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalışıyoruz”

Toplantıya katılan Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı da Denizli Sanayi Odası ile iş birliği içinde çalıştıklarını dile getirerek, “Bu dönemde de bu iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini görüyorum. Sansürün ciddi anlamda her alanda basın üzerinde hissedildiği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle dijital teknolojiyle birlikte internet yayıncılığının artması ve küresel sosyal medya alanının yaygınlaşması, Anadolu basını için sıkıntılı bir sürece neden oldu. Ayrıca, dijital yayıncılığın gelişmesiyle, birçok yayın organının reklam gelirlerinin ve reklam alanlarının düştüğünü görüyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, biz Denizli'deki basın mensupları olarak aynı kararlılıkla, 24 saat mücadele ederek, Denizli'nin sorunlarını, Denizli'deki gelişmeleri hem Denizli’ye hem de Türkiye’ye duyurmak için fedakârca çalışıyoruz” dedi.