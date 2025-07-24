  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz”
Takip Et

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz”

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TCMB’nin faiz indiriminin en kısa zamanda sahadaki kredi koşullarına da yansımasını beklediklerini dile getirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz”
Takip Et

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TCMB’nin faiz indirimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın aldığı 300 baz puanlık faiz indirimi kararının, uzun süredir sanayicilerin beklentisi olduğunu vurguladı.

Politika faizinin yüzde 43’e, gecelik borçlanma faizinin ise yüzde 41,5 seviyesine çekilmesinin üretim, yatırım ve ihracat odaklı reel sektör açısından olumlu bir adım olduğunu belirten Kasapoğlu, “Faiz oranlarının aşağı yönlü revize edilmesini memnuniyetle karşılıyor, bu adımın yalnızca bir gösterge oran değişikliğinde kalmamasını, sahadaki kredi koşullarına da hızla yansımasını bekliyoruz. Zira şu an en büyük ihtiyacımız, öngörülebilirlik ve uygun maliyetli finansman. Yüksek faiz, yalnızca bir rakam değil; yatırımın ertelenmesi, makinenin durması, istihdamın risk altına girmesi demek” diye konuştu.

Sanayicilerin rahat bir nefes alabilmesi için sadece gösterge faizlerde değil, ticari kredi faizlerinde ve erişim koşullarında da anlamlı bir iyileşmenin şart olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Faiz indiriminin reel sektöre olumlu etkisinin hissedilmesi için, ticari kredilerdeki büyüme sınırlamalarının da mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle üretici firmalar lehine kredi büyüme limitlerinin artırılması hem yatırımın hem de ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik bir ihtiyaç. Finansal kaynakların reel sektöre ulaşamadığı bir zeminde, hiçbir faiz indirimi tek başına çözüm üretmez. Üretim ekonomisini önceleyen her adımın arkasında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye üreterek büyür, sanayici nefes alırsa memleket kazanır” görüşünü savundu.

Şehirler
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Faiz indirimi, reel sektör için nefes alma fırsatı”
DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu: “Faiz indirimi, reel sektör için nefes alma fırsatı”
MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: “Mersin; sanayi, üretim ve ticari alanlarda istihdam gücüne sahip”
“Mersin; sanayi, üretim ve ticari alanlarda istihdam gücüne sahip”
Başkan Altay tüm Türkiye’yi 10. Konya Bilim Festivali’ne davet etti
Başkan Altay tüm Türkiye’yi 10. Konya Bilim Festivali’ne davet etti
Özelsin Koleji Anaokulunda iki dilli eğitim dönemi başlıyor
Özelsin Koleji Anaokulunda iki dilli eğitim dönemi başlıyor
Egeli İhracatçılar, ihracatta en büyük artışı Afrika’ya gerçekleştirdi
Egeli İhracatçılar, ihracatta en büyük artışı Afrika’ya gerçekleştirdi
Özgür Tarım bir kez daha sektörünün lideri oldu
Özgür Tarım bir kez daha sektörünün lideri oldu