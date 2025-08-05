DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Yabancı para cinsinden kredilerde büyüme sınırı kaldırılmalı”

EKONOMİ / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) 2025 Yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda, yabancı para (YP) cinsinden kredilerdeki aylık büyüme sınırının, firmaların finansman ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırdığını söyleyen DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, “Bu sınır, bankaların kredi verme kapasiteleri nedeniyle daha büyük bir soruna dönüşüyor. Büyüme kısıtlarının en azından imalat sanayi için kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Ticari krediler için uygulanan faiz oranlarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kasapoğlu, “Yüksek reel faiz oranları sanayiciler üzerinde ek bir yük oluşturuyor. Uluslararası pazarlarda rekabet etmekte zorlanan firmalarımız için bu oranlar, maliyetleri daha da artırıyor ve rekabet gücünü zedeliyor. Bu bağlamda, üretici kredileri için uygulanan faiz oranlarının gözden geçirilmesi ve tüketici kredilerinden ayrıştırılması gerekiyor. Üretim odaklı yatırımların desteklenmesi, uzun vadede hem enflasyonla mücadeleye hem de sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacaktır. Çünkü üretim artmadıkça, piyasada fiyatların düşmesi de zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Kablo sektörü ivme kazanıyor”

Denizli’nin, Türkiye genelinde 9. sıradaki konumunu koruduğunu dile getiren Kasapoğlu, “Sektörlere baktığımızda, tekstil-konfeksiyon %3,4 azalış, elektrik-elektronik %32,7 artış, demir-demir dışı metaller %26,7 artış, tarım %11,2 artış, madencilik sektöründe %10,6 artış kaydedildiğini görüyoruz. Son yıllarda artık Denizli kablo sektörü ile de dikkat çekiyor. Denizli’de kablo sektörü ivme kazanıyor diyebiliriz” dedi.

Türkiye'nin artan maliyetler nedeniyle AB ve ABD pazarlarında rekabet kaybı yaşadığını vurgulayan Kasapoğlu, “ABD'ye yapılan hazır giyim ihracatındaki artış, genel pazar büyümesinin gerisinde kaldı. ABD'nin Türkiye için belirlediği yeni gümrük tarifeleri %15 ile en düşük tarifelerden biri. Ancak bu durum rekabet gücünü artırmak için yeterli değil. ABD-AB ticaret anlaşmasının etkilerinin de yakından takip edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Can Selçuki: “Denizli sanayi deneyimiyle avantajlı”

Konuk konuşmacı olarak toplantıya katılan Ekonomist Can Selçuki, küresel ve bölgesel gelişmeler, Denizli özelinde ekonomik göstergeler ve ekonomi politikalarının sanayi sektörlerine yansımaları üzerine kapsamlı bir sunum yaptı. Selçuki, “Denizli, yatırımcıyı ve girişimciyi seven, farklı sektörlerde çok ciddi bir deneyim birikimi olan bir kent. Bir sanayi kenti olan Denizli bu noktada oldukça avantajlı” diye konuştu.

"Denizin altında kaynak yapmayı öğrenin"

Türkiye’nin nitelikli personel açığı ihtiyacının giderek büyüdüğüne dikkat çeken Selçuki, üniversiteden mezun olan gençlerin istihdamda bekledikleri başarıyı yakalayamadıklarını belirterek, “Sektörel olarak baktığımızda inşaatta, sanayide nitelikli işgücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Ben hep şunu söylüyorum; Kaynak yapmayı öğrenin. Hatta mümkünse denizin altında kaynak yapmayı öğrenin, bu birçok üniversitenin sağlayacağı statüden daha fazlasını getirecektir” dedi.