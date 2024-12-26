DSO Başkanı Selim Kasapoğlu:“Asgari ücret artış oranı sanayiciler için yeni bir denklem oluşturdu”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, asgari ücretin alana az, verene çok bir oranda belirlendiğine dikkat çekerek, 22.140 TL’lik rakamın sanayi işletmeleri için yeni bir ekonomik denklem oluşturduğunu belirtti.

Asgari ücret artışının sanayi açısından bekledikleri seviyede olduğunu ancak sektördeki maliyet artışlarının devam ettiğini ve sanayicinin bu zorluklarla başa çıkabilmek için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Asgari ücret doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumumuzun tamamını ilgilendiriyor. Yeni ücret bizim beklentimiz olan 22.000-22.500 TL bandında oluştu. Enflasyonla mücadele sürecimizde hem çalışan hem de işverenlerin hassasiyetlerini gözeterek alınan bu dengeli kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Asgari ücret artışının sanayi sektöründe daha geniş bir ücret artışına yol açacağını belirten Kasapoğlu, "Bugün asgari ücretteki bu artış oranı neredeyse bütün ücret seviyelerinde uygulanacak. Çünkü artık böyle olmaya başladı. En düşükten en yükseğe kadar işçilik ücretlerinde %30’luk bir artış olacak. Ancak, bu artışların sanayi iş gücüne etkisi sınırlı. Sanayi sektöründe özellikle ağır çalışma şartlarında iş gücü azalıyor” dedi.

Yeni asgari ücretin, sanayi işletmeleri için yeni bir ekonomik denklem oluşturduğuna dikkat çeken Kasapoğlu, "Zor bir süreç. Alana az, verene çok bir ücret durumu var. Çünkü maliyetlerimiz sürekli artıyor. Düşük kur politikası sürüyor. Yeni asgari ücret seviyesi de açıkçası sanayici için yeni bir denklem demek. Bunun bütçelerde finanse edilmesi lazım ama elimizde böyle bir kalemimiz ya da argümanımız yok. Umarım Türkiye ekonomik anlamda hızlı bir şekilde normalleşir de gündemlerin artık daha sıradan olduğu günlere geri döneriz. Çünkü bütün Türkiye neredeyse bir aydır bu kararı bekliyordu. Sonuçlandı. Ekonominin hızla normalleşmesi ve sanayicilerin maliyet artışlarını karşılayabilecek bir ortamda faaliyet gösterebilmeleri için ekonominin genel sağlığının iyileşmesi lazım” diye konuştu.