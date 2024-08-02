DT Cloud, bulut platformunu küresel pazarda yaygın hale getiriyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye’nin ilk yerli ve milli bulut platformu sağlayıcısı Digital Transformation Group (DTG) tarafından kurulan Omurga Digital Transformation GSYF’nin aldığı doğrudan yatırım miktarı yeni yatırımcılarla birlikte 63 milyon 172 bin Türk Lirasına ulaştı. DTG, içinde sayısız ürün, servis ve hizmetler barındıran “DT Cloud” bulut platformunu, yatırımcılarından aldığı güçle küresel pazarda giderek daha yaygın hale getiriyor. Dünyada artık stratejik önemde kabul edilen ülkelere ait verilerin ülke içinde kalması gerekliliğine çözüm getiren DT Cloud, 20 yıllık birikimiyle şirketlere verilerini yerli bir bulut platformunda güvende tutma imkanı sunuyor.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli self-servis bulut platformu olan DT Cloud, ülkelerin artık giderek daha fazla önem verdiği veri egemenliği konusunda sunduğu hizmetle önemli bir görev üstleniyor ve şirketlere verilerini milli bir bulut platformunda güvenle muhafaza etme olanağını sağlıyor. Digital Transformation Group CEO’su Tolga Dinçer, “Son dönemde 842 milyon 830 bin 824 TL seviyesinde değerleme üzerinden yatırım alan DTG’nin, kurucusu olduğu Omurga Digital Transformation GSYF’ye yapılan yatırım miktarı, şirket tarafından kamuoyuna açıkladık” dedi.

Omurga Digital Transformation GSYF’ye doğrudan yapılan yatırım miktarının 63 milyon 172 bin Türk Lirasına yükseldiği bildirdi. DTG’nin yatırımcıları arasında Alper Akcan, Aydonat Atasever, Cengiz Macar, Doğuhan Darcan, İsmail Hakkı Yıldız, Nevzat Aydın, Onur Şalk, Tunç Mehmet Berkman gibi isimler ve İstanbul Gübre San. (İGSAŞ), Vucos Teknoloji gibi şirketler yer alıyor.

Yerli üretime sunduğu katkıyı, aldığı ‘Yerli Malı’ belgesi ile tescilledi

Kısa süre önce aldığı “Yerli Malı Belgesi” ile DT Cloud, müşterilerinin verilerini yerli ve milli bulut platformunda güvende tutuyor. CEO’su Tolga Dinçer, “’Yerli Malı Belgesi’, ülkemizde üretilen ürünlerin yerli malı olduğunu ve bu ürünlerin yerli kaynaklarla üretildiğini onaylar nitelikte olması nedeniyle önem taşıyor. Türkiye’nin ilk yerli ve milli self-servis bulut yönetim platformunu sunan DT Cloud’un yerli üretim standartlarına uygunluğu da bu belge ile tescillendi” dedi.

Dünyada pek çok ülkenin, kamu kurumlarının ya da yerli şirketlerinin verilerinin ülke içinde kalmasına artık stratejik bir önem atfettiğinin altını çizen Tolga Dinçer, şöyle devam etti: “Bu nedenle ülkelerin kendi milli yazılımlarını geliştirerek, verilerini korumaları ve ülke içinde tutmaları önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde yaşanan küresel kesintinin çeşitli ülkelerde nasıl büyük aksaklıklara neden olduğunu gözlemledik. Kamu kurumları ve şirketlerin yerli yazılımları ve çözümleri kullanımı yoluyla çeşitlilik sağlanması durumunda yaşanan bu tür sorunlara karşı oluşacak etkiyi azaltabiliriz. Ülkemizin Dijital Türkiye Vizyonu kapsamında biz DT Cloud ile tüm bu stratejik ihtiyaçlara cevap veren önemli bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz.”

“Bölgenin en büyük lokal bulut servis sağlayıcı olmayı hedefliyoruz”

Dinçer, DT Cloud’un vizyonu ve hedefleriyle ilgili şunları kaydetti: “Dijital dönüşümün ana motoru olan bulut teknolojilerinde kendi bulut yönetim platformuna sahip DT Cloud, kullanıcılarına global bulut sağlayıcılar düzeyinde kolay kullanıma sahip zengin hizmet ve servisleri sunmaktadır. Amacımız bölgenin en büyük lokal bulut servis sağlayıcı olmaktır. Digital Transformation Group A.Ş. (DTG), 20 yıla yakın bilgi ve iletişim teknolojileri tecrübesi ile AR-GE kimliğini kullanarak, ülkemizin dijital altyapı sorununu yerli yazılımlarla çözme hedefimiz doğrultusunda 5 yıldır DT Cloud’a yatırım yapıyoruz. Tüm odağımızı bulut teknolojileri ve çözümleri üretmeye yoğunlaştırdık. Alınan son yatırımlarla birlikte DT Cloud, hedefleri doğrultusunda çok daha güçlü şekilde ilerlemeye devam edecek. DTG, bugün yüksek teknoloji geliştiren bir grup olarak bulut üzerinde AI, büyük veri işleme, block-chain gibi servisleri geliştirerek çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve hedeflerini büyüterek ilerliyor.”