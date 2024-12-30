DT Cloud, Nano Teknolojik ve ACA, güçlerini KOBİ'ler için birleştirdi

KOCAELİ / EKONOMİ

İmzalanan stratejik partnerlik anlaşması çerçevesinde, yerli ERP ve yapay zeka asistan üreticisi Nano Teknolojik ile ACA Teknik İnşaat Mimarlık liderliğinde, KOBİ'lerin (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) dijital dönüşüm sürecini desteklemek için iş birliği yaptı. DT Cloud, Nano Teknolojik ve ACA arasında imzalanan stratejik partnerlik sözleşmesi çerçevesinde organize sanayi bölgelerine, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını sağlayacak ileri teknoloji altyapısı sunulacak. Böylece DT Cloud’un geliştirdiği yerli bulut hizmetleri ile Anadolu'nun üretim ekosistemi, daha güçlü bir rekabet avantajı elde edecek.

“Dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştireceğiz”

DT Cloud CEO’su Tolga Dinçer, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu protokol sadece bir imza değil, geleceğe yazılmış bir mektuptur. Anadolu’nun potansiyelini dünyanın dört bir yanına duyuracak ve dijital dönüşümü yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştireceğiz." Dinçer, Türkiye’nin dijital geleceğine yön verecek bu hamlenin, yalnızca ülke içindeki değil, uluslararası arenadaki rekabet gücünü de artıracağını belirtti.

KOBİ’lerin uluslararası rekabet gücü artacak

Nano Teknolojik Kurucu Ortağı ve ACA Teknik İnşaat Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Acaroğulları ise, protokolün KOBİ’ler için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek şu ifadelerde bulundu: "DT Cloud'un yerli ve milli bulut teknolojisi ile Nano'nun kurumsal yazılım çözümleri, organize sanayi bölgelerine yönelik dijitalleşme stratejilerimizi uygulamaya koymamıza olanak tanıyor. Bu adımla birlikte, KOBİ'lerimizin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz."

Acaroğulları, bu iş birliği ile Anadolu'daki sanayinin uluslararası pazarda daha güçlü bir yer edineceğini belirtti.

Türkiye’nin üretim kapasitesi yapay zeka ve ileri teknolojilerle artacak

İş birliği ile Batı’nın güvenli limanı Balıkesir'den başlayarak, Türkiye genelindeki sanayi bölgelerinin dijital dönüşümü hızlandırılacak. DT Cloud, yerli Ar-Ge ekibi ile geliştirdiği altyapı sayesinde, Türkiye’nin üretim kapasitesini daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi hedefliyor. Ayrıca, her büyükşehre mikro veri merkezleri kurulması planlanarak, bulut teknolojilerinin herkes için kolay erişilebilir hale gelmesi sağlanacak. DT Cloud'un dijital dönüşüm sürecine yönelik yatırımlarına ve ekosistem iş ortaklıklarına hız kesmeden devam edeceği ifade edildi. Bu stratejik adımlar, Türk sanayisinin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Sonuç olarak, bu iş birliği, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle desteklenen dijital dönüşüm sürecine ivme kazandırırken, yerel KOBİ'lerin uluslararası rekabet gücünü de artırarak, Türkiye'nin üretim ekosistemine önemli katkılar sunacak.