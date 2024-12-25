DTO Başkanı Yusuf Öztürk: “2025 hedefi sürdürülebilir denizcilik”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Yılın son meclis toplantısında 2024 yılını değerlendiren DTO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk 2025 yılından ümitli olduğunu aktardı. Öztürk, Denizci Millet-Denizci Ülke anlayışıyla sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını 2025’te de artırarak devam ettireceklerini belirtti.

Yeni yıl için hedeflerini açıklayan Öztürk, devam eden projeleri sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, “Otoriterle olan ilişkileri devam ettireceğiz. Birçok sorunumuzu o insanlarla çözebiliyoruz. Bazen takdir edilmek gerekiyor. Hep mi kötü yapıyoruz, bir kişi de teşekkür ederim demiyor. Bizim bölgemiz daha büyüktü Aliağa Şube açılınca küçüldü. Diğer bölgelerde yaptığımız çalışmaların faydasını gördük. Biz buji görevi yaptık ve devam ettik. Fuarlar ve toplantılarımız devam edecek. Kruvaziyer ile ilgili çalışmalara devam etmek istiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine katılımlar sağlayacağız. Seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz. ‘Denizci Millet-Denizci Ülke’ misyonu için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bu anlamda çalışmalarımız olacak. Umarız 2025’de de beraber oluruz” diye konuştu. İzmir Şubesi’nin merkez tarafından yapılan üye memnuniyet anketinde en yüksek memnuniyet oranını yakaladığını belirten Öztürk, akreditasyon çalışmalarını da sürdürerek üyelerine daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini dile getirdi.