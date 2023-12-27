DTO, Cumhuriyetin 100. yılında üyelerini ödüllendirdi

NİHAT DELİBAŞI/ DENİZLİ

Kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan üyeleri onore etmek için yılın son günlerinde düzenledikleri etkinlikle Denizli’nin başarı öyküsünü yazan marka sahiplerini ödüllendirdiklerini kaydeden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, “Daha müreffeh bir Denizli ve Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

DTO 100 Yılda 100 Başarı ödül törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Ekonomi Eski Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, oda ve borsa başkanları ile DTO üyeleri katıldı.

20 bini aşan üyesiyle kentin etkin sivil toplum kurulu olan DTO’nun kentin ekonomik kalkınmasındaki önemini vurgulayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli’’nin üretim ve kalkınmasında örnek başarıya imza atan markalara vefa borcu olarak ödül töreni programı düzenlediklerini söyledi. Kentin tarih boyunca dinanizmi, girişimcilik ruhu ve üretim odaklı çalışma anlayışı ile öne çıktığını dile getiren Erdoğan, “Denizli’nin başarı öyküsünün temelinde salondaki marka sahipleri yer almaktadır. Kalkınmanın temel unsurlarından üretim Denizlimizin gelişmesinde lokomotiftir” dedi.

Denizli’de artan sektör çeşitliliğine vurgu yapan Erdoğan, kent sanayinin yeni rotasında DTO’nun katkılarını vurguladı. Erdoğan, “Gıda üretiminde öncü kent Denizli’de, TOKİ’nin gıda ihtisas osb kurmasını arzu etmekteyiz. Ayrıca hızla büyüyen ve mekanlara sığmayan geri dönüşüm, mobilya ve otomotiv sektöründe de yeni sanayi bölgeleri beklenmektedir. Hepbirlikte karma osbler inşa edebiliriz. Bunun için DTO olarak temaslara başladık” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca kenti, bölgesel fuar merkezi haline getirmek için sektörel fuarları 2 katına çıkardıklarını anlatırken, yeni fuar merkezi ihtiyacını gidermek için çalışacaklarını duyurdu. Erdoğan, gelecek yıl Teknofest’in Denizli’de gerçekleşmesi için Ekonomi eski bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi’den destek istedi. Erdoğan şunları söyledi, “Daha güçlü, daha müreffeh bir Denizli için elbirliği ile çalışalım. Geride bıraktığımız yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da yol ne kadar uzun olursa olsun durmadan, var gücümüzle elbirliği ile çalışacağız.”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konuşmasında Denizli’nin üretim gücüne dikkat çekerken, Ekonomi eski Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi de 2024’ün 2003’ten daha iyi bir yıl olma için hepbirlikte çalıştıklarını vurguladı. Enflasyonla mücadele programı kapsamında iş dünyasının yaşadığı sıkıntıların farkında oldukları ve çözüm için çalıştıklarını dile getiren Zeybekçi, Perşembe günü (yarın) toplanacak Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nun önemli gündem maddesinin bu konu olacağını kaydetti. Zeybekçi, “Sanmayın ki öncelikli hedefimiz enflasyonu aşağı çekmek için, mücadele için talebi boğmak. Enflasyonla mücadelede asıl olması gereken üretimi artırmak işte böyle olursa enflasyonla kalıcı bir mücadeleye girmiş oluruz. Gerekli her türlü tedbir alınacaktır” dedi.