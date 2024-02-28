DTO İzmir’den bölge limanlarına yatırım çağrısı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yerel yönetimlere yönelik olarak, “5 bin yıllık liman kenti İzmir’e denizden bakmaları” çağrısında bulunarak, yerel seçimlere bir ay kala denizcilerin taleplerini dile getirdi.

İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi ile TCDD İzmir Limanı’nın canlandırılması ve İzmir Körfezi’nin temizlenmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, denizcilerin taleplerini şöyle sıraladı: “İzmir’e daha fazla yolcu gemisi çekilmeli. Şehrimize yakışan modern bir yolcu salonuna kavuşmalıyız. Avrupa limanlarına yeni Ro-Ro hatları oluşturulmalı. Aliağa limanlarının bağlantı yolları güçlendirilmeli ve limanlar eşgüdümlü şekilde hareket etmeli. Çandarlı Limanı, imalat ve lojistik entegrasyonu kurularak faaliyete geçmeli. Kemalpaşa Lojistik Merkezi devreye alınmalı. İzmir’de yeni yat limanı yatırımları devam etmeli. Amatör denizciler için tekne parklar gerekli. Tersane ve çekek yeri eksikliği giderilmeli. Deniz Müzesi gibi İzmir’in tarihine yakışır denizcilik projeleri geliştirilmeli. İzmir ile Ege Adaları arasında turizm ve ticarette işbirliği yapılmalı. Kısa zamanda büyük başarı kazanan Logistech ve Mast Tekne Fuarları desteklenmeli.”

“Transit yük taşımalarında ciddi düşüş var”

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye limanlarında elleçlenen yükte düşüş, elleçlenen konteynerde ise küçük bir artış olduğunu dile getiren Öztürk, “Batı’nın Rusya yaptırımlarını sıkılaştırması sonucu limanlarımızda transit yük taşımalarında ciddi düşüş yaşanıyor. Öte yandan özellikle sıvı yük elleçlemesindeki artış sonucu Aliağa limanlarımız Türkiye’de birinci sıraya yükseldi” dedi.

Çok sayıda Türk firmasının Mısır ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde yatırım yaparken, lojistik firmalarının Mısır’da depolar kurmaya başladıklarını ifade eden Öztürk, “Bu gelişme bölgesel ticaret açısından sevindirici. Aynı zamanda, yurtdışına giden yatırımın ülkemizin çektiği uluslararası yatırımı geride bırakması; Türk vatandaşlarının yurtdışından gayrimenkul alımına hız vermesi herkes gibi bizi de endişelendiriyor” diye konuştu.

İzmir ve Kuşadası limanlarına 700’ün üzerinde yolcu gemisi bekleniyor

Bu sezon İzmir’e 71, Çeşme’ye 74, Kuşadası’na 560 yolcu gemisi beklendiğini ifade eden Öztürk, “3 Mart’ta Ege Port Kuşadası Limanı’na Sun Princess gemisi ilk defa yanaşacak. İzmir’de ise kruvaziyer sezonu Nisan ayında başlayacak. Gelen yolcuların memnuniyetinin artırılması için Bergama, Sard, Urla akslarında yeni destinasyonlar oluşturulması gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

“Navlundaki düşüşün nedeni zayıf talep ve konteyner gemi kapasitesi fazlalığı”

Deniz ticaretinde Kızıldeniz ve Panama Kanalı’ndaki darboğazların devam ettiğini, Kızıldeniz’de 33 geminin saldırıya uğradığını hatırlatan Öztürk, “IMF PortWatch platformuna göre, geçtiğimiz hafta Süveyş Kanalı’ndan gemi geçişi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 düştü. Konteyner gemilerde düşüş oranı yüzde 67’ye ulaştı. Ümit Burnu geçişleri yaklaşık yüzde 75 arttı. Gemilerin rota değişikliğinin, Singapur ve Kuzey Avrupa arasında emisyonları yüzde 70 yükselttiği belirtiliyor. Ocak ayı sonunda 6 bin 365 dolara kadar çıkan Şangay-Cenova hattında 40’lık bir konteynerin spot navlunu, geçen hafta 5 bin 42 dolara geriledi. Navlundaki düşüş, zayıf talep ve konteyner gemi kapasitesi fazlalığından kaynaklanıyor. Ancak deniz taşımacılığını yönlendiren konteyner hatları, müşterilerine bu yılın ikinci yarısına kadar uzanabilecek bir krize hazırlanmaları yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Panama Kanalı’nda su seviyesindeki azalma nedeniyle Nisan 2024'e kadar günlük 24 gemi geçişi sınırlamasının devam edeceği açıklandı. Kısıtlama tedbirlerinin 2025 yılına kadar sürmesi öngörülüyor” ifadelerini kullandı. Öztürk, dökme yük navlunları için ana gösterge olan Baltık Kuru Yük Endeksi’nin, Çin’de yavaşlayan inşaat faaliyetinden dolayı 2 bin puanın altında (1.871) seyrettiğini söyledi.