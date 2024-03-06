DTSO ve DTB heyeti IKBY’de temaslarda bulundu

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Diyarbakır Ticaret Borsası yönetimi ve idari kadrolarından oluşan bir heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) gerçekleşen oda seçimlerinin ardından kutlama ve iş birlikleri için temaslarda bulundular.

Heyet 2008 yılında başlayan iş birliği anlaşmalarının güncellenmesi, ticari ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ticaret ve Sanayi Odaları, Konsolosluk, Valilik ve Bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Duhok TSO yönetimi ile yapılan görüşmede gümrükte yaşanan sorunlar, vize sorunu, Irak’ın ihracatta hedef ülke listesinden çıkarılması, transit geçiş, Duhok TSO üyelerinin Diyarbakır’daki özel hastanelerden yararlanma konuları ve Diyarbakır’da düzenlenecek fuarlara katılım sağlanması konuları değerlendirildi. Görüşmede değerlendirilen konuların çözümüne yönelik Duhok TSO Başkanı Shukri Gameel Noori, DTSO ve DTB’den destek talebinde bulundu.

Heyet programının ikinci gününde Erbil Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni seçilen oda başkanı Gailan Saaed ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Erbil TSO ziyaretinde konuşan DTSO Başkanı Kaya, Erbil TSO ile olan güçlü ilişkilerin yeni yönetimle de devam etmesi gerektiğini ifade ederek, karşılıklı gidiş-gelişlerin, ticari ilişkilerin güçlendirilmesinde son derece önemli olduğunu, Erbil‘i kendi evleri gibi gördüklerini söyledi. Kaya, “Erbil TSO ile olan protokolümüzün gereği olarak da karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi yapılacak fuarlara karşılıklı gidiş ve gelişlerin yapılması konularında daha güçlü çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca Erbil’de Türkiye’de üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar yapma konusunda çalışma yürütüyoruz. Sizleri Nisan ayında yapacağımız Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı ile Tarım Fuarına davet ediyoruz” dedi.

Heyet Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim’i de ziyaret etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Habur sınır Kapısı’nda vize uygulamasına geçilmesinin önemine vurgu yapılarak, konu ile ilgili girişimlerde bulunulması gündeme getirildi. Daha sonra Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret eden DTSO ve DTB heyeti, Muavin Konsolos Emir Bayramoğlu ve Ticari Ataşe Kerem Tuzlu ile görüşme sağladı.

DTB Engin Yeşil, IKBY’de Ticaret Borsaları olmadığını belirterek, bu durumun tarımsal ürünlerin tescil vb. işlemlerinin olmamasına ve verim düzeyinin düşük kalmasına sebep olduğunu söyledi. Türkiye’deki borsa uygulamaları hakkında bilgiler veren Yeşil, bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.