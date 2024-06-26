DTSO’dan Vali Su’ya: Helal etmiyoruz sizi Allah'a havale ediyoruz

EKONOMİ / DİYARBAKIR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yayınladığı 10 maddelik yazılı açıklama ile emekliye ayrılan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun helallik talebine “Helal etmiyoruz sizi Allah'a havale ediyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

10 maddelik açıklamada önemli iddialar yer alırken, Vali Ali İhsan Su açıklamaya karşı sessizliğini koruyor.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sizden önceki İl Valisi’yle taşınmalarında mutabık kaldığımız, 1. 2. ve 3. Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS) il dışına taşınma projesinin arsa tahsisini keyfi bir şekilde engelleyip, Sanayi Sitelerinin kent dışına taşınmasını engellediğiniz için,

2021 yılında büyük emeklerle tapusu alınan Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi’nin arsalarının dağıtımını engelleyip, ilimize gelecek olan yatırımcıları engellediğiniz için,

Türkiye’nin en fazla Coğrafi İşaret Tescili alan ve Mehdi Eker Bakanımız ile sizden önceki İl Valisi’nin de katkı sunduğu Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilen Gastro İnovasyon Merkezi’ni kapatmaya çalıştığınız için,

İlimizin trafik sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak olan ve Bakanlığın ödenek ayırmış olmasına rağmen Hafif Raylı Sistem Projesini başlatmadığınız için,

Türkiye’nin ve bölgenin fuarlar konusunda merkezi olan Diyarbakır’da yeni fuar merkezinin yapılmasını engellediğiniz için,

Sivil Toplum Örgütleri işbirliğinde başlatılan Lojistik Köy Merkezi Projesi 2024 sonunda bitmesi gerekirken henüz yüzde 5’inin yapılmasına göz yumduğunuz için,

İlçelerimizde kurmak istediğimiz Küçük Sanayi Sitelerine (KSS) engel olduğunuz için,

Kentteki meslek odalarının depremden sonra defalarca yaptığı uyarılara rağmen, çadır kenti Dicle Nehri kenarında kurduğunuz ve ilk yağmurda sökerek ülke kaynağını heba ettiğiniz için,

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait Organize Sanayi Bölgesi hisselerini YİKOB’a devrederek, sanayicilerin belediyeden hizmet almasını engellediğiniz için,

İlimizin güzide takımı Amedspor’a destek vermediğiniz gibi engelli takım ve altyapının belediyeden aldığı destekleri kestiniz ve Amedspor’un desteklere ulaşmasını engellediğiniz için,

Bu engellemeler dışında kentin gelişimine yönelik Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekenleri yapmadığınız için hakkımızı helal etmiyoruz, sizi Allah'a havale ediyoruz.”