Dubai Automechanika’nın yıldızı Vaden oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en büyük ikinci 500 sıralamasında 37. sırada yer alarak, sektöründe zirvede olan, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatçı firması listesinde her geçen yıl yükselen Vaden, dünyanın en büyük otomotiv yedek parça fuarlarından biri olan Dubai Automechanika’da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sedat Acar ve Semih Acar, fuar boyunca dünyanın dört bir tarafından misafirlerini ağırladı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vaden Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Acar, Vaden markası olarak üretim alanı, ürün çeşit ve adedi ile dünyanın en büyük ağır vasıta yedek parçaları üreticileri arasında olduklarını belirterek, yeni nesil ürünlerinin her zamanki gibi yine büyük beğeni topladığını söyledi.

“Ülkemizi temsil ettiğimiz için fuarları önemsiyoruz”

Sedat Acar, “Dubai, Ortadoğu yapılanmamızın merkezi konumunda. Yakın zamanda yeni yapılanmalarla birlikte yolumuza buradan devam edeceğiz. Dubai Automechanika sektörümüz adına önemli bir fuar. Şehrimizin ihracatını artırmak ve ülkemize katma değer kazandırmak için fuarları bu noktada önemsiyoruz. Buraya dünyanın en önemli üreticileri katılıyor. Sadece Ortadoğu pazarına değil, Afrika ve Asya bölgesi pazarlarına da hitap etmesi ve bölgenin kesişim noktasında olmasından dolayı bu fuar stratejik bir öneme sahip. Biz de 1500 çalışan, 120 bin metrekare üretim alanı ve 100’ün üzerinde ülkeye ihracatı olan bir firma olarak ülkemizi burada temsil etmenin gururunu yaşadık. Vaden ailesi olarak ürettiğimiz parçalarımız yoğun talep gördü. Tüm müşteri ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.