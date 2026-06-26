Düğün sezonu durgun olsa da, Mavera sezona yoğun başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Düğün sektöründe son dönemde yaşanan durgunluk birçok işletmeyi olumsuz etkilerken, Konya'da hizmet veren Mavera Düğün Salonları yoğun organizasyon takvimiyle dikkat çekiyor. İşletme, özellikle bu sezon Düğün Merkezi şubesinde hayata geçirdiği yenilikler ve hizmet kalitesiyle çiftlerin tercih ettiği adresler arasında yer alıyor.

Mavera Düğün Salonları Firma Sahibi Ali İnal, yaptıkları yatırımların karşılığını yoğun taleple aldıklarını belirterek, "Çiftlerimize unutamayacakları bir düğün atmosferi sunabilmek için salonlarımızı baştan sona yeniledik. Dev LED ekranlar, yere gömülü cam pistler, kişiye özel değiştirilebilen masa konseptleri ve dekoratif detaylarla organizasyonlarımızı daha modern bir yapıya kavuşturduk." dedi.

Kır düğünlerine yönelik taleplerin de arttığını ifade eden İnal, toplam 13 bin metrekarelik tesisin 8 bin metrekarelik bölümünün doğal çim alanlardan oluştuğunu belirterek, "Geniş ve doğal kır bahçemiz sayesinde açık hava düğünlerinde de misafirlerimize konforlu ve ferah bir ortam sunuyoruz. Çiftlerin beklentilerine cevap verecek güçlü bir altyapıya sahibiz." ifadelerini kullandı.

Mavera'nın mutfağıyla da öne çıktığını vurgulayan İnal, Konya düğün pilavında kullanılan birçok ürünü kendi bünyelerinde ürettiklerini, kendi çiftliklerinde yetiştirilen düve etlerini odun ateşinde pişirerek misafirlere sunduklarını söyledi. İnal, "Kaliteli hizmet ve misafir memnuniyetinden taviz vermeden çalışıyoruz. Sektörde yaşanan durgunluğa rağmen gördüğümüz yoğun ilgi, doğru yatırımlar yaptığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de çiftlerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.